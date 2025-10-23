Рекордсменка мира в марафоне Чепнгетитч дисквалифицирована на три года за допинг

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетитч на три года отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетитч

Фото: Paul Beaty / AP Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетитч

14 марта 2025 года у нее была взята положительная допинг-проба, в которой обнаружили мочегонный препарат гидрохлортиазид. Во время расследования Чепнгетитч не смогла объяснить, как запрещенное вещество попало в ее организм. Сначала спортсменка сказала, что никогда не употребляла допинг. Через несколько месяцев она изменила показания, заявив, что за несколько дней до взятия пробы приняла лекарство своей домработницы.

Рут Чепнгетитч признала факт нарушения антидопинговых правил и согласилась на четырехлетнее отстранение. Поскольку она приняла предложенное наказание, срок дисквалификации был автоматически сокращен на год.

Чепнгетитч 31 год. В октябре 2024 года она установила мировой рекорд среди женщин в марафоне — кенийка преодолела дистанцию за 2 часа 9 минут 57 секунд.

Таисия Орлова