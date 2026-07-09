Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в CAS продление отстранения

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении запрета на участие россиян в турнирах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.

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3 июля совет World Athletics оставил в силе недопуск спортсменов из России и Белоруссии. Глава организации Себастьян Коу подчеркнул, что рабочая группа искала условия для потенциального возвращения атлетов на международную арену, но оснований для отмены ограничений сейчас нет.

«Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующиеся в области спортивного права, в том числе, в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования»,— приводит агентство заявление ВФЛА.

Российские и белорусские атлеты отстранены от турниров под эгидой World Athletics с марта 2022 года. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.

Подробнее о решении World Athletics — в материале «Ъ» «Спорт высших отстранений».

Таисия Орлова