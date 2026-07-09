Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в CAS продление отстранения
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении запрета на участие россиян в турнирах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.
3 июля совет World Athletics оставил в силе недопуск спортсменов из России и Белоруссии. Глава организации Себастьян Коу подчеркнул, что рабочая группа искала условия для потенциального возвращения атлетов на международную арену, но оснований для отмены ограничений сейчас нет.
«Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующиеся в области спортивного права, в том числе, в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования»,— приводит агентство заявление ВФЛА.
Российские и белорусские атлеты отстранены от турниров под эгидой World Athletics с марта 2022 года. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.
Подробнее о решении World Athletics — в материале «Ъ» «Спорт высших отстранений».
Решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов, которое Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS), было принято 3 июля 2026 года после заседания совета World Athletics. Глава организации Себастьян Коу заявил, что, хотя рабочая группа искала условия для возвращения атлетов на международную арену, оснований для отмены ограничений не найдено, в частности из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной и ущерба, наносимого украинской легкой атлетике. World Athletics продлевает санкционный режим с марта 2022 года, когда он был введен из-за начала специальной военной операции на Украине.
Позиция World Athletics является одной из самых жестких среди международных федераций, курирующих летние виды спорта, и фактически игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее МОК рекомендовал допускать российских юниоров без ограничений и ввел принцип «политической нейтральности», который подразумевает, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Однако World Athletics остается одной из немногих организаций, отказывающихся корректировать свою позицию, в то время как многие другие федерации уже вернули российским спортсменам полноценный статус или разрешили выступать в нейтральном статусе.
ВФЛА выразила разочарование «дискриминационным решением» World Athletics, заявив, что оно противоречит принципам МОК и общим тенденциям в мировом спорте. Федерация также обеспокоена тем, что это лишает целое поколение молодых российских спортсменов возможности выступать на высоком международном уровне. В марте 2023 года World Athletics восстановила членство ВФЛА, которое было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допинговых и коррупционных нарушений, но тогда же продлила отстранение спортсменов из России и Беларуси.
В контексте других видов спорта есть прецеденты, когда CAS признавал отстранения российских спортсменов дискриминационными. Например, в феврале 2026 года CAS признал дискриминационным полное отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), обязав допустить их к турнирам в нейтральном статусе. Аналогично, в октябре 2025 года CAS частично удовлетворил апелляцию российских саночников, признав незаконным решение Международной федерации санного спорта (FIL) об их отстранении. Эти решения могут служить фоном для позиции ВФЛА в CAS.