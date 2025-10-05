Россиянин Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину на чемпионате мира

Российский параатлет Евгений Торсунов выиграл золото в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели. Он также одержал победу, установив мировой рекорд.

Торсунов участвовал в соревнованиях по прыжкам в длину в категории T36 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) и показал результат в 6,14 м. Медаль стала его четвертым золотом на чемпионате мира.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев завершился в воскресенье. Российские спортсмены выиграли 11 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей.