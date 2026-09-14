Российские легкоатлеты призвали ООН допустить их к международным соревнованиям

Российские легкоатлеты написали письмо с просьбой допустить их на международные турниры. Авторы направили обращение в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об инициативе спортсменов сообщила двукратная чемпионка России, прыгунья с шестом Полина Кнороз.

Атлеты призвали «прекратить дискриминацию, поддерживаемую руководством World Athletics», и предоставить им право соревноваться наравне с коллегами со всего мира. «На протяжении многих лет мы лишены возможности реализовать нашу мечту. Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене»,— написала Полина Кнороз в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Обращение к международным организациям подписали 17 российских спортсменов.

Российские легкоатлеты отстранены от стартов World Athletics с 2022 года. В июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям снять ограничения со спортсменов.