Российские легкоатлеты призвали ООН допустить их к международным соревнованиям
Российские легкоатлеты попросили ООН, МОК и World Athletics допустить их на игры
Российские легкоатлеты написали письмо с просьбой допустить их на международные турниры. Авторы направили обращение в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об инициативе спортсменов сообщила двукратная чемпионка России, прыгунья с шестом Полина Кнороз.
Атлеты призвали «прекратить дискриминацию, поддерживаемую руководством World Athletics», и предоставить им право соревноваться наравне с коллегами со всего мира. «На протяжении многих лет мы лишены возможности реализовать нашу мечту. Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене»,— написала Полина Кнороз в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Обращение к международным организациям подписали 17 российских спортсменов.
Российские легкоатлеты отстранены от стартов World Athletics с 2022 года. В июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям снять ограничения со спортсменов.
Обращение не меняет статус спортсменов автоматически: решение о допуске к турнирам World Athletics принимает сама международная федерация — это подтверждается и позицией Спортивного арбитражного суда. Поэтому отмена рекомендаций МОК 7 июля 2026 года не привела к снятию ограничений: на заседании Совета 1–2 июля World Athletics оставила запрет в силе, а Себастьян Коу заявил, что оснований для его отмены сейчас нет.
Практическим путем оспаривания остается обращение в Спортивный арбитражный суд: в июле 2026 года Всероссийская федерация легкой атлетики подала туда иск на решение о продлении запрета. Разделение членства федерации и допуска спортсменов уже проявлялось в марте 2023 года, когда World Athletics восстановила членство ВФЛА, но сохранила отстранение российских и белорусских атлетов. В марте 2025 года организация связывала возможный пересмотр санкций с существенным ухудшением положения дел или достижением мирного соглашения.