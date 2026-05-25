Допинг-миллионер

В Лас-Вегасе состоялся один из самых противоречивых спортивных турниров современности. В Городе грехов состоялись первые Enhanced Games, или Игры с расширенными возможностями, они же Игры на стероидах. Участники могли употреблять допинг и использовать запрещенные методики. Итоги турнира оцениваются по-разному. Организаторы считают, что они изменили мир, ведь один из участников первенства, греческий пловец Кристиан Голомеев, даже преодолел дистанцию на 50-метровке вольным стилем быстрее официального рекорда. Противники же уверены в обратном и считают, что Enhanced Games провалились. Но как бы то ни было, а $1,25 млн, заработанные Голомеевым в Лас-Вегасе, заставят других спортсменов задуматься, все ли правильно они делают.

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

В Лас-Вегасе в минувшее воскресенье прошел первый в истории турнир по различным видам спорта, не предусматривавший вообще никакого допинг-контроля. Участникам соревнований было разрешено использовать любые препараты, утвержденные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Также им дозволялось использовать технические методы, запрещенные официальными руководящими спортивными структурами, такие, например, как плавательные костюмы, значительно улучшающие результаты пловцов.

В программе соревнований значились плавание, легкая атлетика, тяжелая атлетика — как в классическом варианте (толчок, рывок), так и в неолимпийском (становая тяга).

Но самым интересным тут были обещанные участникам призовые.

Призовые фонды для каждой из дисциплин составляли по $500 тыс., из которых половина причиталась победителю. Однако важнее то, что была и доплата за установление мирового рекорда — $250 тыс. А для участников заплывов на 50 м и забегов на 100 м, которые побьют мировые рекорды, была установлена особая премия — $1 млн каждому.

Понятно, что у руководящих структур мирового спорта идея проведения Enhanced Games восторга не вызвала. Ее называли и опасной, и пагубной, и вообще разрушающей сложившийся порядок в мире спорта. Но ни у Международного олимпийского комитета (МОК), ни у таких солидных структур, как Международная федерация плавания или Международная федерация легкой атлетики (World Aquatics и World Athletics соответственно), не говоря уже о Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая в последние годы только и делает, что отбивается от обвинений в том, что не способна взять борьбу с допингом под контроль, не было возможностей запретить проведение турнира, организуемого частной структурой. Так что пришлось ограничиться выражением глубокой озабоченности. А кроме того, у Enhanced Games ведь была и солидная поддержка в американском истеблишменте. Сам проект был анонсирован еще в 2023 году австралийским предпринимателем Ароном Д’Соузой. И сначала он представлялся маргинальным. Но в феврале прошлого года инвестфонд 1789 Capital, одной из ключевых фигур которого является Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, объявил о многомиллионных вливаниях в предприятие. И история тут же заиграла новыми красками.

Как бы то ни было, а Enhanced Games состоялись. Участие в них приняли 42 спортсмена. Совсем вроде бы немного. Но нужно вспомнить, что в первой Олимпиаде современности, в 1896 году, участвовал только 241 атлет. В Париже в 2024-м их было почти 11 тыс. Могло быть и гораздо больше, если бы МОК уже искусственно не ограничивал количество участников.

Среди участников Enhanced Games был и человек с российским паспортом — Евгений Сомов.

Он давно проживает в США, где работает тренером, но тем не менее оказался единственным пловцом с российским гражданством, сумевшим получить допуск на Игры-2024 в нейтральном статусе (в Париже до финального заплыва он не добрался, зато в Лас-Вегасе стал вторым). Но в плавательной программе далеко не он представлялся главным участником. В ней ведь значились обладатель мирового рекорда в плавании на 50 м баттерфляем украинец Андрей Говоров, двукратный чемпион мира на стометровке вольным стилем австралиец Джеймс Магнуссен, серебряный призер Игр-2024 в Париже (50 м вольным стилем) британец Бен Прауд. В легкой атлетике участие принял американец Фред Керли — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в беге на 100 м, трехкратный чемпион мира. Ну а в поднятии тяжестей была заявлена уже медийно-спортивная суперзвезда — исландец Хафтор Бьернcсон, исполнитель роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов».

Что касается исхода Enhanced Games, то результаты получились неоднозначными. Организаторы чемпионата обещали, что избавленные от допинг-контроля спортсмены выдадут целую россыпь мировых рекордов. Этого не случилось. Интересно, что по ходу турнира на табло показали информацию о том, какой процент участников какой допинг использует. 90,5% применяли тестостерон, 78,6% — гормон роста, 61,9% — различные стимуляторы, 40,5% — эритропоэтин. А еще были три атлета заявившие, что будут соревноваться вовсе без допинга. Это уже упомянутый Фред Керли, бегунья Тристан Эвелин и пловец Хантер Армстронг. И все они в своих дисциплинах победили, получив по $250 тыс., причитавшиеся им. Ну чем не ярчайшее свидетельство того, что победы и допинг не одно и то же? Об этом, к слову, говорила потом и Тристан Эвелин. А Фред Керли выражал недовольство низким уровнем готовности соперников.

Но в последний момент у устроителей турнира все же появилась зацепка, позволившая объявить мероприятие триумфальным.

В последнем заплыве дня греческий пловец Кристиан Голомеев на дистанции 50 м вольным стилем показал результат 20,81 секунды. Это быстрее официального мирового рекорда — 20,88 секунды, который принадлежит олимпийскому чемпиону-2024 австралийцу Кэмерону Макэвою. Для справки: Голомеев не суперзвезда плавания. Это крепкий ремесленник, участвовавший в трех Олимпиадах, но ни разу выше пятого места не поднимавшийся. Но в Лас-Вегасе 32-летний спортсмен, на допинге и в плавательных «штанах» сорвал джек-пот. Сам он потом назвал случившееся важнейшим моментом в жизни, который сильно повлияет на будущее его семьи. Еще бы! Ведь помимо $250 тыс., причитающихся за победу, он получит еще и $1 млн за мировой рекорд.

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

«Мы ворвались в мейнстрим, мы тут навсегда,— заявил после победы Голомеева гендиректор Enhanced Games Максимилиан Мартин.— Сегодня мы изменили мир». Насколько обоснованы утверждения руководителя турнира, покажет время. С одной стороны, с сугубо спортивной точки зрения, признать турнир триумфальным нельзя. С другой — миллион долларов — это все еще миллион долларов. И где гарантия, что по-настоящему топовые атлеты устоят перед таким богатством?

Александр Петров