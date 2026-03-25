Отстранение российских легкоатлетов продлится до «заключения мирного соглашения»

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) оставила в силе отстранение россиян от мировых турниров, несмотря на снятие допинговых санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В комментарии «Ъ» представитель организации назвал действующие санкции «адекватными и не нуждающимися в замене, дополнении или изменении». Необходимость в их пересмотре, по его словам, возникнет, «если только нынешняя ситуация существенно ухудшится или будет заключено мирное соглашение».

В 2022 году World Athletics запретила россиянам выступать на международных стартах из-за начала спецоперации на Украине. Они не имеют возможности заявиться на соревнования даже в нейтральном статусе.

24 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что World Athletics сняла с ВФЛА все санкции, связанные с допингом. Это стало возможным после завершения внешнего мониторинга деятельности национальной федерации. «Совет World Athletics принял к сведению отчет Подразделения по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU), в котором говорится, что все условия специальной программы, выдвинутые ВФЛА, были выполнены к удовлетворению AIU и независимых экспертов. ВФЛА теперь превосходит стандарты, первоначально установленные в рамках специальных условий», — заявил представитель головной организации «Ъ».

По словам главы ВФЛА Петра Фрадкова, «появились позитивные сигналы по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену». В 2015 году совет международной федерации на неопределенное время приостановил членство ВФЛА за систематические нарушения, связанные с употреблением допинга. В 2023 году членство было восстановлено. На протяжении восьми лет ВФЛА выполняла ряд условий, за которыми следила специально созданная рабочая группа.

Арнольд Кабанов