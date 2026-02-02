Глава нелегкой атлетики

На 77-м году жизни скончался Валентин Балахничев. Он был одной из самых неоднозначных фигур в руководстве отечественным спортом. Четверть века — глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), при котором Россия в «королевском» виде олимпийской программы на равных соперничала с США, постоянно даря миру спортсменов особенного масштаба. С 2015 года — официально признанный на международном уровне коррупционер, с проблем структуры которого и начался грандиозный допинговый кризис, потрясший всю российскую спортивную отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Балахничев

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Валентин Балахничев

Когда-то казалось, что имя Валентина Балахничева обязательно будет вписано в летопись отечественного спорта золотыми буквами — как имена настоящих его титанов, на которых все держалось. Структуру, отвечающую за легкую атлетику, вид особенный с разных точек зрения — массовости, популярности в мире, «удельного веса» в олимпийской программе, он возглавил, когда распадался Советский Союз, и долго невозможно было представить, что на этом посту ему найдется альтернатива. Балахничева даже считали чуть ли не живой ролевой моделью для любого, кто хочет стать идеальным президентом спортивной федерации. Прошел все ступени: был спортсменом, тренером на региональном и федеральном уровнях, занимался научными исследованиями. Своей деятельности отдавался с фанатизмом: каждый день приходил на работу рано утром, уходил поздно вечером. Все время совещания, назначения, планы, проекты…

О его эффективности идеально рассказывали результаты. Сейчас испытываешь забавные чувства, когда проверяешь память. Ну да, на чемпионатах мира 2001 и 2003 годов в Эдмонтоне и Париже сборная России на равных, если брать количество завоеванных наград, конкурировала с американцами, вроде бы слишком явными лидерами жанра. Более того, создавалось впечатление, что еще чуть-чуть — и они останутся позади: так все бурлило в российской легкой атлетике, так все в ней было интересно.

Она постоянно рождала звезд невероятного масштаба, невероятной притягательности, удивлявших, изумлявших публику. Хитом Олимпиады 2000 года в Сиднее была победа Ирины Приваловой, специалистки по короткому гладкому спринту, вдруг переквалифицировавшейся в барьеристку, бегающую 400-метровую дистанцию. Хитом Олимпиады 2004 года в Афинах — эффектный рывок из засады, из глубоких тылов к золоту на 800-метровке Юрия Борзаковского. Хитом Олимпиады 2008 года в Пекине — «космический», на 5,05 м, полет прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, который восхищенные китайцы отметили шикарным салютом. Привалова, Борзаковский, Исинбаева — лишь крохотная часть знаменитостей, что расцвели при Балахничеве и благодаря ему, привыкшему вникать во все детали подготовки своих спортсменов.

А с этими взлетами соседствовали другие победы и другие рекорды, полученные Россией крупные международные турниры, такие как московский чемпионат мира 2013 года, огромные и престижные спонсорские контракты и скандалы, которые до поры до времени удавалось относительно безболезненно тушить. Скандалы, естественно, прежде всего допинговые. Иногда очень-очень громкие.

На Олимпиаде в Афинах поймали выигравшую соревнования в толкании ядра Ирину Коржаненко, перед чемпионатом мира 2007 года в Осаке — метательниц молота Екатерину Хороших и Татьяну Лысенко, рекордсменку мира. Уже тогда, без малого два десятилетия назад, те, кто занимался расследованием ЧП, считали, что первое лицо Всероссийской федерации легкой атлетики не могло не знать о том, что у него под носом распространяются и употребляются запрещенные препараты. Но пострадал уволенный главный тренер сборной Валерий Куличенко. А Валентин Балахничев обещал антидопинговые реформы. И потом, у американцев ведь тоже все в этом смысле обстояло отнюдь не благополучно. Такой уж сложный вид.

Спортивный менеджер Андрей Митьков, хорошо знавший Балахничева, считает, что с ним произошло то, что происходит со многими крупными функционерами, верящими в собственную неуязвимость, в то, что «все удастся, как всегда, разрулить» — деньгами, связями, которые у него, казначея федерации международной, друга ее президента Ламина Диака, были крепче не придумаешь.

Но реальность оказалась куда суровее. Следующие звучные инциденты — серия разоблачений мастеров спортивной ходьбы и их тренера Виктора Чёгина, дисквалификации бегуньи на длинные дистанции Юлии Зариповой и многоборки Татьяны Черновой — заставили только что непотопляемого функционера уйти в отставку в начале 2015 года. А в конце его вышел первый доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA), посвященный российскому допингу. И нем все крутилось вокруг легкой атлетики: «манипулирование» пробами, взятки в сотни тысяч евро за их сокрытие только от марафонки Лилии Шобуховой, формирование «допинговой культуры»…

Новое руководство Международной федерации легкой атлетики наложило на ВФЛА дисквалификацию, на годы, как выяснилось, оставив российскую легкую атлетику в изоляции и уничтожив чуть ли не весь ее громадный потенциал, а французские правоохранительные органы, арестовав Ламина Диака, посчитали нужным судить и его друга-казначея, пусть заочно. В 2020 году парижский суд приговорил Валентина Балахничева к трем годам заключения за коррупцию, а его настойчивые опровержения слышали, кажется, исключительно в России. Хотя к моменту вынесения приговора и для мира он уже не мог быть олицетворением российского спортивного зла. Легкая атлетика, как оказалось, лишь разогнала лавину допинговых обвинений, обрушившихся вскоре после приключившегося с ней несчастья на весь отечественный спорт. В эпоху грандиозного «допингового кризиса», плавно перетекшего в 2022 году в кризис иного рода, хватало героев заметнее, чем так жестоко свергнутый титан олимпийской «королевы».

Алексей Доспехов