Крылов побил рекорд России 39-летней давности в беге на 100 м

Легкоатлет Константин Крылов превзошел установленный в России рекорд в беге на 100 м. Бегун показал результат в 10,04 сек на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет. Предыдущий рекорд принадлежал Николаю Юшманову (1986 год) и Андрею Епишину (2006-й) — оба преодолели дистанцию за 10,10 сек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Колчин / РИА Новости Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Чтобы признать результат Крылова рекордом страны, его достижение должна утвердить Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Второе место на первенстве занял Илья Сазонов (пробежал дистанцию за 10,17 сек), на третьем — Александр Миронов (10,32), передает ТАСС.

Константину Крылову 21 год. Он чемпион России и серебряный призер турнира. На счету спортсмена также два золота Игр БРИКС.

В ноябре 2024 года главой ВФЛА был избран председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Он занял пост сроком на четыре года. До этого на протяжении двух лет он был председателем попечительского совета ВФЛА.

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