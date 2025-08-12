Арманд Дюплантис в тринадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Легкоатлет Арманд Дюплантис снова обновил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом. Во вторник на соревнованиях «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Будапеште он показал результат 6,29 м. Таким образом шведский спортсмен уже в 13-й раз переписал мировое достижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арманд Дюплантис

Фото: Boglarka Bodnar / MTI / AP Арманд Дюплантис

Фото: Boglarka Bodnar / MTI / AP

В последний раз он это сделал 15 июня, взяв планку на высоте 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. А в феврале он прыгнул 6,27 м на турнире во французском Клермоне. То есть с начала года Дюплантис уже в третий раз бьет мировой рекорд. Отметим, что свой первый мировой рекорд Дюплантис установил в 2020 году. С тех пор он методично его улучшал, добавляя каждый раз по 1 см.

Арманду Дюплантису 25 лет. Он становился чемпионом на Олимпийских играх в Токио в 2021 году и Париже в 2024-м. Также спортсмен является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Арнольд Кабанов