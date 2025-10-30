Исполком ВФЛА выдвинул Абрамову на пост главного тренера сборной России

Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердил Светлану Абрамову на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Кандидатура госпожи Абрамовой будет предложена для утверждения в министерство спорта России. В сентябре ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера, сейчас этот пост занимает Руслан Мащенко. Всего было подано семь заявок, пять кандидатов прошли в следующий этап. «Приоритетом стало привлечение специалистов с системным подходом, предоставивших стратегию развития легкой атлетики в стране»,— заявили в пресс-службе федерации. Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский отметил, что в случае утверждения кандидатуры Светланы Абрамовой, она станет первой женщиной на этом посту.

Светлане Абрамовой 55 лет. Ранее она работала спортивным директором ВФЛА. Под руководством госпожи Абрамовой прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады (2021), золото чемпионата мира (2019) и Европы (2014), а также серебро зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов.

Таисия Орлова