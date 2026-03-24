У атлетов выдохся допинг

Совет Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) поставил точку в одной из самых болезненных историй в истории российского спорта. Он подтвердил возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики полноценного статуса, которого она была лишена с середины прошлого десятилетия из-за острейшего и отказывавшегося прекращаться, несмотря на постоянные смены руководителей, допингового кризиса. Правда, это решение не означает немедленного возвращения России в топовые соревнования в главном в олимпийской программе виде спорта. Чтобы оно состоялось, необходимо добиться смягчения позиции World Athletics и ее президента Себастьяна Коу по вопросу санкций, связанных со специальной военной операцией на Украине, до сих пор удивительно жесткой.

Фото: Denis Balibouse / Reuters Главу WA Себастьяна Коу в отечественных спортивных кругах принято характеризовать как «самого русофобского» среди всех президентов международных федераций

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обнародовала 24 марта решение Совета World Athletics (WA). Оно заключается в фиксации успешного выполнения ВФЛА так называемых 34 «особых» условий.

Условия, связанные прежде всего с антидопинговыми мерами, были частью вердикта 2023 года о восстановлении полноценного статуса федерации.

WA в течение трех лет проводила мониторинг деятельности ВФЛА на предмет соответствия требованиям, выдвинутым головной структурой, теперь его прекратив. Тем самым она подтвердила и закрепила восстановление.

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментируя в своем Telegram-канале новость о снятии с ВФЛА «всех санкций, связанных с допингом» и прохождении ею «трехлетнего карантина», заявил, что в федерации «внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры», а «подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов».

Отдельно господин Дегтярев подчеркнул роль избранного в 2024 году главой ВФЛА Петра Фрадкова.

По мнению министра, под его руководством «федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля».

В комментарии Всероссийской федерации легкой атлетики говорится о том, что благополучное завершение «карантина» — «результат масштабной и последовательной работы ВФЛА по внедрению международных стандартов, усилению антидопинговых мер, обеспечению прозрачности управленческих процессов и налаживания взаимодействия с международными экспертами».

В опубликованном федерацией заявлении Петра Фрадкова, сообщившего, что в течение трех лет она «последовательно выполняла взятые на себя обязательства по внедрению рекомендованных международных стандартов работы, усилению антидопинговых мер, обеспечению прозрачности управленческих процессов и выстраиванию сотрудничества с международными экспертами», подчеркивается, что «постоянный и тесный диалог с World Athletics — один из стратегических фокусов команды ВФЛА»: «Безукоризненное следование всем договоренностям наглядно демонстрирует нашу открытость и готовность к конструктивному сотрудничеству. Успешное завершение мониторинга отражает фундаментальные изменения в легкой атлетике и соответствие нашего вида спорта лучшим международным практикам».

В World Athletics на запрос “Ъ” о принятом исполнительным органом решении и его возможных последствиях вчера не ответили.

Речь в любом случае идет о чрезвычайно примечательном событии в том смысле, что она поставила точку в одной из наиболее болезненных для российского спорта историй.

Она продлилась более десяти лет, начавшись в 2014 году с выхода на телеканале ARD фильма Хайо Зеппельта «Секретный допинг — как в России делают чемпионов».

В нем легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов рассказывали о том, как руководители российских спортивных и антидопинговых структур за вознаграждение помогают подтасовывать результаты тестирования. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало комиссию во главе с Диком Паундом, которой было поручено расследовать эти обвинения. А расследование вылилось не просто в громкий скандал, а в нечто куда более масштабное.

В ноябре 2015 года Дик Паунд представил доклад, в котором утверждал, что применение допинга в России поставлено на государственные рельсы. WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории, а WA дисквалифицировала ВФЛА.

В том же месяце в США сбежал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, чьи заявления легли в основу того, что принято маркировать как «российский допинговый кризис». Он набрал обороты уже в 2016 году.

Из-за него пострадали практически все виды спорта. Однако легкая атлетика, главный вид олимпийской программы, «королевский» вид,— больше всего. Легкоатлетическая российская команда, которая всегда приносила стране огромное количество ценных призов и претендовала до кризиса на мировое лидерство, в полном составе (исключением была прыгунья в длину Дарья Клишина) пропустила Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На следующую Олимпиаду, проходившую через пять лет в Токио, ей разрешили отправиться в усеченном, из десяти человек составе, который, правда, добыл две награды — серебро прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и золото прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. Трудности возникали и с участием в нейтральном статусе в других топовых турнирах. Перепроверки старых допинговых проб лишили Россию в общей сложности дюжины легкоатлетических наград Олимпиад 2008 и 2012 годов в Пекине и Лондоне.

Руководство российской спортивной отрасли предпринимало отчаянные усилия, чтобы World Athletics сняла санкции с ВФЛА. После того как в 2015 году ее покинул Валентин Балахничев, считавшийся непотопляемым до «допингового» кризиса и процесса в парижском суде, который заочно приговорил господина Балахничева к трехлетнему тюремному сроку за коррупцию, и до прихода Петра Фрадкова на посту президента федерации успели поработать пять человек, не считая имевших ранг исполняющих обязанности.

Но отмене санкционного режима все время мешали разного рода ЧП, подтверждавшие обоснованность недоверия к ВФЛА и обещаниям ее первых лиц (см. справку) со стороны зарубежных коллег.

Резкие улучшения ситуация претерпела уже в текущем десятилетии. Перед заседанием Совета World Athletics, состоявшимся три года назад, Руне Андерсен, глава рабочей группы WA, созданной для мониторинга деятельности ВФЛА и полтора десятка раз до этого отказывавшейся давать рекомендацию о восстановлении, уже говорил о том, что та смогла «внедрить новую культуру надлежащего управления и нулевой терпимости к допингу», а также стала «прозрачной». В итоге ключевая олимпийская федерация обретения полноценного статуса все же дождалась.

Впрочем, оно не означает конец ее мучений. С 2022 года эти мучения иного рода.

После начала СВО World Athletics, как и львиная доля других федераций, отстранила российских спортсменов от своих соревнований.

Однако если большинство структур, отвечающих за летние виды, довольно быстро смягчили санкции, обеспечив россиянам допуск в нейтральном статусе, то WA придерживается сверхжесткого «изоляционного» режима до сих пор, а ее президента британца Себастьяна Коу в отечественных спортивных кругах принято характеризовать как «самого русофобского» среди всех президентов международных федераций.

При этом и Михаил Дегтярев, и Петр Фрадков дали понять, что рассматривают восстановление статуса ВФЛА как признак потепления в World Ahletics. Господин Фрадков, скажем, в своем заявлении акцентировал внимание на том, что федерация «продолжает взаимодействовать» с ним «по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену, есть позитивные сигналы».

«Мы исследуем все варианты развития событий и продолжаем разговор с Себастьяном Коу по вопросу полного восстановления российских спортсменов. ВФЛА продолжит тесное сотрудничество с World Althletics и подразделением целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit). В частности, ведущие российские легкоатлеты будут находиться в международном пуле тестирования для участия в зарубежных турнирах в момент допуска»,— уточнил Петр Фрадков.

Спортивный менеджер Андрей Митьков, однако, оценил решение Совета WA более сдержанно.

«Глобально для российского легкоатлета ничего не поменялось. Я не вижу, чтобы нам подмигнули: так, скоро возвращаетесь. Ничего подобного»,— сказал “Ъ” эксперт, напомнивший, что Себастьян Коу уже неоднократно повторял, что «до окончания спецоперации отмена санкций невозможна».

Алексей Доспехов