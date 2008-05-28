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Добыча нефти и соглашения тройки нефтяных лидеров (России, Саудовской Аравии и США) о ее снижении, место иракской нефти в мировом рынке, разработка нефтяных месторождений, в том числе сланцевой нефти; работа НПЗ, их продажа и скандалы вокруг них; конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за транзита нефти по Украине, строительство нефтепроводов «Северного потока-2», «Турецкого потока» и других, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» хлорорганикой — последние новости и все самое важное о добыче и переработке нефти в теме «Ъ».