Дизель призвали из запаса
Экспорт дизтоплива из России в ноябре стал максимальным с июня
Экспорт российского дизтоплива за первые две декады ноября превысил отгрузки за весь октябрь более чем на треть и стал рекордным за четыре месяца. Аналитики объясняют рост накопленными к концу прошлого месяца резервами и ожидают, что из-за ремонтов на НПЗ зарубежные отгрузки в декабре сократятся. Напряженную ситуацию на топливном рынке отмечают и в правительстве.
Экспорт дизтоплива и газойлей из России за период с 1 по 19 ноября превысил на 34,6% значение за весь октябрь и составил 1,48 млн тонн, следует из данных S&P Global Commodities at Sea (CAS). По оценкам аналитиков, это максимум с июня, когда было отгружено 1,86 млн тонн. Год к году поставки дизтоплива из России в ноябре снизились на 45%.
Как отмечают в S&P Global, Россия нарастила экспорт дизтоплива, несмотря на повреждения НПЗ из-за атак. С 12 по 19 ноября поставки увеличились на 27% к предыдущей неделе, до 552 тыс. тонн. По данным CAS, это самый высокий недельный показатель с начала июня. Основной объем — 305 тыс. тонн — отгружен из порта Приморск, еще 100 тыс. тонн — из Новороссийска, остальное — через порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Находка.
По данным CAS, в Турцию, которая традиционно была одним из ключевых импортеров российских нефтепродуктов, с начала ноября отправлено 462 тыс. тонн дизтоплива, в Египет — около 240 тыс. тонн. Оба показателя стали максимальными с июня. Партия в объеме 30 тыс. тонн должна быть поставлена в Бразилию, уточняют аналитики.
Экспорт дизельного, судового топлива, газойлей и бензина из России ограничен до 31 января 2027 года, в том числе для производителей. Частично поставки дизтоплива были разрешены 10 октября после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным “Ъ”, экспорт разрешается отдельным нефтекомпаниям по квотам.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в октябре выдало лицензию, разрешающую до 7 апреля 2027 года операции с российским дизтопливом, в том числе для импорта в США. Но к 24 ноября ни одна партия в страну не поступила, уточняют аналитики S&P Global CAS. По их данным, танкер с российским дизтопливом, который должен был прибыть в Нью-Йорк 7 ноября, все еще находится в Северной Атлантике.
Как пояснил S&P Global партнер Bracewell Марк Хантинг, лицензия OFAC не ослабила санкции Конгресса США, и после юридических консультаций импортеры еще не решаются принимать нефтепродукты из РФ.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, в ноябре Россия может поставить на мировые рынки 2,15 млн тонн дизтоплива и затем выйти на экспорт 3–3,5 млн тонн в месяц. Но, добавлял он, атаки на НПЗ могут повлиять на объемы поставок. В Kpler прогнозировали, что ноябрьский экспорт дизтоплива из России окажется ниже 2 млн тонн, что может способствовать росту мировых цен (см. “Ъ” от 19 ноября).
Источники “Ъ” на российском топливном рынке сомневаются в возможности серьезного увеличения экспорта в декабре с учетом шаткого баланса спроса и предложения дизтоплива внутри страны. Один из собеседников “Ъ” указывает, что, несмотря на завершение высокого сезона потребления и выход из ремонтов некоторых заводов, профицита не наблюдается, а компании должны в приоритете обеспечивать национальных потребителей. Как отметил Александр Новак, ситуация на топливном рынке «достаточно напряженная» из-за ремонтов нескольких НПЗ. В то же время пока источники “Ъ” не ждут возобновления полного запрета экспорта дизтоплива. В Минэнерго “Ъ” заявили, что обеспечение внутреннего рынка дизтопливом является приоритетом и он им полностью обеспечен.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что к октябрю на российском рынке сформировался избыток предложения дизтоплива благодаря росту производства и сезонному снижению потребления, что позволило нарастить экспорт. Но, по его словам, с ростом числа атак на НПЗ резервы сокращаются, потому стоит ожидать некоторого снижения отгрузок на внешние рынки.
По прогнозам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, итоговый ноябрьский экспорт дизтоплива составит 1,8–2 млн тонн. Эффект от остановок НПЗ с конца октября, считает аналитик, дойдет до портовых терминалов с задержкой в две-три недели.
В декабре экспорт дизтоплива, вероятно, снизится до уровня в 1–1,3 млн тонн, но, если ремонты заводов ускорятся, показатель может оказаться выше, оценивает Сергей Фролов.
Как отмечает Игорь Юшков, в зимние месяцы потребление дизтоплива в Северном полушарии ниже, чем в летние. Он добавил, что ужесточение контроля Ирана над Ормузским проливом грозит сокращением экспорта сырья из стран Персидского залива, что может снизить поставки топлива из Индии и вызвать новый виток топливного кризиса. По оценкам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, аномально высокая маржа переработки снизилась примерно на 20% с начала ноября, но остается выше уровней до начала ближневосточного конфликта ($75 против $30 за баррель).