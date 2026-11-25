Источники “Ъ” на российском топливном рынке сомневаются в возможности серьезного увеличения экспорта в декабре с учетом шаткого баланса спроса и предложения дизтоплива внутри страны. Один из собеседников “Ъ” указывает, что, несмотря на завершение высокого сезона потребления и выход из ремонтов некоторых заводов, профицита не наблюдается, а компании должны в приоритете обеспечивать национальных потребителей. Как отметил Александр Новак, ситуация на топливном рынке «достаточно напряженная» из-за ремонтов нескольких НПЗ. В то же время пока источники “Ъ” не ждут возобновления полного запрета экспорта дизтоплива. В Минэнерго “Ъ” заявили, что обеспечение внутреннего рынка дизтопливом является приоритетом и он им полностью обеспечен.