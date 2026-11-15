Охрана крупнейшего месторождения Ливии пригрозила остановить добычу нефти из-за зарплат
Охрана месторождения Эш-Шарара в Ливии пригрозила остановить добычу нефти
Сотрудники Службы охраны нефтяных объектов Ливии пригрозили остановить работу месторождения Эш-Шарара, если власти не повысят их зарплаты до уровня окладов военнослужащих. Об этом сообщает «Аль-Араби аль-Джадид».
В воскресенье протестующие дали временному правительству Ливии и министерству финансов неделю на погашение задолженностей по выплатам и повышение зарплаты. В ином случае служба пообещала приступить к поэтапной остановке добычи.
Как отмечает издание, ранее власти утвердили повышение окладов и надбавок для военнослужащих Ливии. Это вызвало недовольство со стороны сотрудников службы охраны нефтяных объектов, которые также «выполняют задачи в сфере безопасности и обороны».
Эш-Шарара — месторождение на юго-западе Ливии, крупнейшее в стране. Его мощность составляет около 340 тыс. баррелей в сутки. По оценкам Африканского банка развития, на нефтегазовый сектор приходится около 90% государственных доходов Ливии и 97% экспорта.
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