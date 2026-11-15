МЭА отмечает признаки восстановления баланса нефтяного рынка

В нефтепереработке при этом «выравнивания» ситуации не наблюдается. Объем переработки нефти в топливо сократился в октябре в мире на 1,3 млн б/с по сравнению с сентябрем и достиг сезонного минимума в 81,3 млн б/с. Экспорт нефтепродуктов странами Ближнего Востока восстанавливается медленно: в октябре он увеличился на 700 тыс. баррелей в сутки к сентябрю — до 2,6 млн б/с, что на 44% ниже довоенного уровня.