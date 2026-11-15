МЭА отмечает признаки восстановления баланса нефтяного рынка
Мониторинг мировой экономики
Рынок нефти в октябре продемонстрировал первые признаки «выравнивания», оценило Международное энергетическое агентство в вышедшем 13 ноября ежемесячном докладе. Мировое предложение нефти увеличилось в октябре на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с) к сентябрю — до 105,4 млн б/с — и оказалось выше среднего в этом году уровня спроса в 102,3 млн б/с. «На нефтяном рынке наблюдаются первые признаки восстановления баланса: мировое предложение нефти впервые с начала войны в Иране превысило спрос»,— отмечает агентство.
Этому способствовало увеличение нефтяного экспорта из стран Персидского залива: в октябре его объем без учета Омана (не включен в выборку, так как его нефтяные терминалы расположены за пределами Ормузского пролива) увеличился на 950 тыс. б/с к сентябрю — до 18,4 млн б/с. Однако говорить о полном восстановлении рынка еще рано: объем поставок на 26% меньше довоенного уровня, отмечает МЭА.
Увеличение поставок отчасти связано со снижением нефтяных котировок с пиковых уровней. По данным МЭА, стоимость нефти North Sea Dated снизилась на 32% — со $136 за баррель с пика 8 октября до $93 на момент подготовки ноябрьского доклада.
На фоне увеличения поставок в октябре общие мировые запасы нефти впервые с июня выросли на 52 млн баррелей. Произошло это за счет увеличения объема нефти, находящейся в морской транспортировке, на 86 млн баррелей — до максимума с января. Но ситуация с запасами нефти «на суше» остается напряженной: в октябре они продолжили сокращаться и находились на минимальном уровне с 2016 года.
В нефтепереработке при этом «выравнивания» ситуации не наблюдается. Объем переработки нефти в топливо сократился в октябре в мире на 1,3 млн б/с по сравнению с сентябрем и достиг сезонного минимума в 81,3 млн б/с. Экспорт нефтепродуктов странами Ближнего Востока восстанавливается медленно: в октябре он увеличился на 700 тыс. баррелей в сутки к сентябрю — до 2,6 млн б/с, что на 44% ниже довоенного уровня.
По данным МЭА, объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в октябре увеличился на 260 тыс. б/с к сентябрю — до 6,82 млн б/с. Доходы от таких поставок выросли на $3,61 млрд, до $21,15 млрд — максимума с мая этого года. Увеличению выручки способствовало удорожание Urals FOB Primorsk на $6,98 к сентябрю, до $101,28 за баррель.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 2