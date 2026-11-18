Минфин США разрешил сербской NIS продажу дочерних структур в Болгарии и Румынии
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало лицензию, которая разрешает проводить сделки по продаже дочерних структур Сербской нефтяной компании (NIS, российская доля в ней составляет 56,15%) в Болгарии и Румынии. Об этом сообщает издание Insajder со ссылкой на текст документа.
Компания владеет 23 автозаправочными станциями в Болгарии и — 19 в Румынии. Румынское подразделение NIS также занимается добычей нефти и газа.
Лицензия действует до 31 мая 2027 года. Полученные от продаж средства, указано в документе, должны быть перечислены на специальный счет в США, на который будут начисляться проценты. Без отдельного разрешения их нельзя переводить в Россию или другим лицам, подпадающим под американские санкции.
Сейчас «Газпром нефть» владеет 44,9% долей в NIS, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. С октября 2025 года компания находится под санкциями США. Для снятия ограничений Вашингтон требует, чтобы российские акционеры вышли из бизнеса. Лицензии OFAC на выкуп долей компаний из России уже получили венгерские MOL и MOL Serbia Investment Kft.