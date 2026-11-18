Лицензия действует до 31 мая 2027 года. Полученные от продаж средства, указано в документе, должны быть перечислены на специальный счет в США, на который будут начисляться проценты. Без отдельного разрешения их нельзя переводить в Россию или другим лицам, подпадающим под американские санкции.