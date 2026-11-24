1. Первый тренд, который отмечает МЭА,— «растущая потребность в энергии для бурно развивающегося электрического транспорта, для охлаждения жилых и общественных зданий на фоне участившихся волн жары, а также для энергообеспечения вычислительных отраслей, в том числе ИИ-дата-центров». Этот рост спроса происходит в условиях энергетического кризиса, который продолжается с февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. «Кризис 2026 года может изменить приоритеты в политике, восприятие рисков, а также структуру используемых в мире видов топлива и технологий, призванных удовлетворить растущие энергетические потребности в ближайшие годы».

2. МЭА отмечает, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке многие государства-импортеры отдают все большее предпочтение развитию собственных энергетических ресурсов. В наибольшем выигрыше оказываются возобновляемые источники энергии (прежде всего солнечная энергетика) и атомная энергетика. Укрепляют свои позиции энергоэффективность и биотопливо. Кроме того, некоторые страны могут обратиться к использованию собственных запасов ископаемого топлива — например, угля (в ряде азиатских государств). Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше вероятность того, что правительства закрепят этот курс в своей долгосрочной политике.

3. МЭА отмечает, что, «если неопределенность вокруг транзита через Ормузский пролив сохранится, страны могут со временем сократить зависимость от этого маршрута». Однако для этого потребуются время и значительные инвестиции в создание альтернативных путей доставки энергопродуктов, а также замещение спроса на нефть другими источниками энергии. «В долгосрочной перспективе мир может сократить свою зависимость от Ормузского пролива, но это не относится к Ближнему Востоку в целом — поставки из этого региона по-прежнему критически важны для нефтяных рынков и глобальной безопасности»,— подчеркивают аналитики агентства.

4. МЭА напоминает, что еще до начала энергетического кризиса «мир вступил в “эпоху электричества”». Теперь же высокая волатильность цен на топливо делает электрификацию еще более стратегически обоснованной: с февраля 2026 года 25 стран объявили о принятии соответствующих мер по стимулированию развития электротранспорта. Рынок электротранспорта поддерживают и потребители: продажи электромобилей резко выросли по сравнению с предыдущим годом в странах Европы и Юго-Восточной Азии, а также в Австралии, Бразилии, Индии, Корее и других регионах. В связи с этим МЭА отмечает, что цели многих стран в области энергетической безопасности и энергетического перехода еще никогда не были столь тесно взаимосвязаны.