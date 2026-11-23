— Прямого ответа на этот вопрос нет. В разных ледовых условиях суда движутся с разной скоростью — в зависимости от толщины льда и его сплоченности. Если два одинаковых танкера идут по одному и тому же маршруту с разницей в двое суток, то они пройдут его с разной скоростью и за разное время. Соответственно, у всех рейсов различная эффективность. Но если усреднить условия и показатели, то в легких ледовых условиях самостоятельное плавание более экономически обоснованно.