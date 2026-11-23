«В 2027 году мы ожидаем неплохой рынок»
Гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов о фрахтовых ставках, газовозах и зимней навигации
Риски для судоходства, нехватка танкеров и рост мировых фрахтовых ставок разогнали стоимость перевозки российской нефти этой осенью до рекордных значений. В ноябре цены на морскую логистику перешли к коррекции, но все равно остаются высокими. О том, как мировая конъюнктура влияет на российский танкерный рынок, когда должны быть сданы оставшиеся газовозы Arc7 и при каких объемах перевозок восточный маршрут по Севморпути может стать экономически привлекательнее западного, в интервью “Ъ” рассказал гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.
— Каким был уходящий год для мирового танкерного рынка?
— В 2026 году конъюнктура мирового танкерного рынка была рекордно высокой. Прежде всего это связано с событиями в Ормузском проливе, которые дестабилизировали весь рынок. Возник дефицит тоннажа, фрахтовые ставки на все типоразмеры танкеров росли скачками и достигали беспрецедентных уровней — например, для судов VLCC пиковое значение превысило $1 млн в день. Сейчас спрос сохраняется, ставки на конвенциональные танкерные перевозки уже несколько месяцев остаются рекордными. Это, конечно, благоприятно отражается на доходах судовладельцев.
Маржинальность перевозок российской нефти и нефтепродуктов в 2026 году была несколько ниже, чем на глобальном рынке, поскольку российский сегмент уже пятый год подряд испытывает серьезное санкционное давление. Тем не менее тренды глобального танкерного рынка неизбежно влияют и на отечественные танкерные перевозки. Хотя вызванные санкциями структурные изменения в российском морском экспорте никуда не делись и будут влиять на рынок еще длительное время.
— Вы сказали, что есть оптимизм по итогам этого года, рассчитываете выйти в плюс, получить чистую прибыль?
–– Мы ожидаем, что по итогам 2026 года удвоим EBITDA относительно 2025 года. С точки зрения чистой прибыли мы вышли в устойчивый плюс, сопоставимый с 2024 годом, что позволит продолжить регулярные дивидендные выплаты в рамках действующей дивидендной политики на уровне 50% от чистой прибыли.
Компания демонстрирует устойчивый рост объема законтрактованной выручки. И основная причина — не в «навеянной попутным ветром» хорошей фрахтовой конъюнктуре, а в целенаправленной работе над структурой выручки. За два года мы существенным образом увеличили наш портфель законтрактованной выручки с горизонтом десять и более лет вперед. Если два года назад она составляла порядка $6 млрд, то сейчас уже превышает $14 млрд.
— Какой конъюнктуры «Совкомфлот» ждет в 2027 году?
— В 2027 году мы ожидаем неплохой рынок. Высокая конъюнктура сохранится — она обусловлена множеством структурных изменений в морской транспортной логистике, которые накопились за последние годы, и всего за один год устранить их невозможно. Что же касается самого «Совкомфлота», мы ожидаем, что 2027 год будет для нас финансово стабильным «при любой погоде» — мы продолжим двигаться к нашей стратегической цели и снижать зависимость наших доходов от волатильности рыночных ставок.
— Можете рассказать подробнее об этой стратегии?
— Конвенциональные спотовые перевозки всегда отличались высокой волатильностью, мы хотим снизить ее влияние на нашу деятельность и обеспечить высокий уровень финансовой устойчивости для реализации будущих проектов — они сегодня в основном связаны с развитием Арктики. На горизонте следующего пятилетнего цикла (2026–2030 годы) мы планируем структурно изменить качество нашей выручки — перевести ее по большей части в устойчивую и долговременную форму. Для этого планируем увеличить в структуре доходов долю долгосрочных контрактов. В частности, продолжим развивать индустриальный сегмент бизнеса, который за счет законтрактованной выручки обеспечивает положительный денежный поток на десять и более лет.
— Какая доля перевозок сейчас охвачена у вас долгосрочными контрактами и до какого уровня вы планируете нарастить ее?
— В настоящее время баланс долгосрочной и краткосрочной выручки у нас находится на уровне 50 на 50. Наша среднесрочная цель — довести объем долгосрочной выручки до 65–70%.
— В долгосрочных контрактах прописана ценовая формула с индексацией?
— В них содержится фиксированная ставка, которая не зависит от рыночной конъюнктуры. Это своего рода долгосрочная облигация с заранее определенным премиальным купоном.
— Как делится между валютами ваш портфель?
— Функциональная валюта группы — доллар США. Вся экономика наших клиентов — нефтегазовых компаний — долларовая, все свои расходы они фиксируют в этой валюте, в том числе и фрахт танкеров. Поэтому, когда мы говорим о прибыли или дивидендной доходности, это валютная прибыль и валютная доходность.
— А по долгу какая ситуация?
— У компании достаточно низкий уровень долговой нагрузки. Чистый долг находится на уровне порядка $650 млн, соотношение чистого долга к EBITDA — менее единицы.
— По долгу на 2027 год уже можете что-то сказать?
— Это будет зависеть от наших инвестиционных решений. На рынке сохраняется турбулентность, которая открывает нам окно возможностей, и в зависимости от качества того или иного проекта компания будет принимать решение, инвестировать в него или нет. Допускаем, что если наша инвестиционная программа будет более активной, то соотношение чистого долга к EBITDA возрастет в пределах 2. Но и это достаточно консервативно для нашей отрасли. Ведь судоходство — это капиталоемкая индустрия, циклы строительства и окупаемости флота длинные, но сроки эксплуатации судов — 20 и более лет — это компенсируют.
Поэтому рост активов будет в том числе обеспечен долгом, но мы сейчас генерируем достаточно свободного денежного потока, который позволит нам инвестировать собственный капитал в новые проекты и, конечно, платить дивиденды.
— Вы говорите о закупке флота?
— Я говорю о строительстве и приобретении флота. «Совкомфлот» — крупнейший заказчик гражданского судостроения в России. За прошедший календарный год мы приняли с верфи «Звезда» два арктических газовоза нового поколения — «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет». Ожидаем поставки остальных газовозов серии. Кроме газовозов, портфель заказов «Совкомфлота» на «Звезде» включает танкеры-продуктовозы. В дополнение к этому изучаем возможности приобретения судов с учетом нужд российской внешней торговли. Это нелегко в нынешних геополитических условиях, но мы целенаправленно работаем в этом направлении.
— А в нефтяном сегменте планируете приобретения?
— Нефтяной сегмент, как мы уже обсуждали, отличается исключительной волатильностью. Конкретные решения в этом сегменте будут напрямую зависеть от качества тех контрактов, которые нам удастся заключить с нашими основными клиентами, ведущими российскими нефтегазовыми компаниями.
— По итогам этого года вы планируете перевезти больше в массовом выражении, чем в 2025 году?
— Ориентироваться только на объем перевозок методологически неправильно, потому что он зависит от структуры рейсов. Если больше коротких рейсов, то объем перевозок возрастает, если больше длинных рейсов — объем, наоборот, сокращается. Поэтому динамика год к году здесь непоказательна.
— Если говорить о российском судостроении, нам нужны дополнительные мощности? Нужно как-то развивать это направление? Или сейчас это просто не получится?
— Конечно, нашей стране необходимо развивать собственное судостроение, особенно в сегменте специализированных грузовых судов для Севморпути.
На сегодняшний день строить грузовые суда дедвейтом от 100 тыс. тонн и выше в России может одно предприятие — верфь «Звезда». Это касается и наличия необходимых мощностей (включая стапели), и наличия компетенций, и локализации соответствующих технологий.
В целом российским верфям надо семимильными шагами наращивать усилия, переходить от поставки штучных изделий к серийному строительству. Такие компетенции ими накапливаются. Сейчас верфь «Звезда» выполняет поставку арктического тоннажа — хотя, конечно, медленнее, чем хотелось бы.
Я надеюсь, что российское судостроение продолжит развиваться, но нужны определенные программные меры со стороны государства. Как судовладелец и крупнейший заказчик, «Совкомфлот» готов участвовать в диалоге по этой проблематике и совместной работе.
— Сколько газовозов Arc7 вы рассчитываете получить от «Звезды» в 2027 году?
— В самое ближайшее время ждем со «Звезды» третье судно этой серии — «Петр Столыпин». Еще два новых газовоза рассчитываем получить до конца 2027 года.
— Есть ли понимание, когда будет достроен последний из 15 законтрактованных на «Звезде» газовозов?
— Этот вопрос находится исключительно в компетенции верфи.
— Где «Совкомфлот» будет ремонтировать и обслуживать газовозы Arc7? Можно ли делать это в России?
— Из-за размеров и тоннажа большинство судов «Совкомфлота» ремонтируются на верфях дружественных стран. С точки зрения технологического суверенитета России, безусловно, необходимо заниматься развитием судоремонта. Мы заинтересованы в том, чтобы такие мощности в нашей стране появились. Надеюсь, что в ближайшее время увидим конкретные шаги по развитию этого сектора.
— На какой стадии находится спор с Hanwha Ocean по поставкам газовозов? Рассчитываете ли вы получить заказанные суда?
— В 2022 году верфь Hanwha Ocean необоснованно прекратила исполнение контрактов по поставке трех арктических газовозов. Мы с такой позицией не согласились и требуем от верфи исполнения своих обязательств. Для этого обратились в сингапурский арбитраж. Разбирательство носит непубличный характер, поэтому я не могу раскрывать подробности. Но могу заверить — мы предпринимаем все необходимые действия для защиты своих интересов.
— Когда планируется открыть навигацию зимой 2026/27 года по восточному сектору Севморпути с грузами «Арктик СПГ-2»?
— Для начала напомню, что именно «Совкомфлот» осуществил пилотные рейсы крупнотоннажных судов с коммерческими грузами по Северному морскому пути в 2010–2011 годах. Именно тогда были открыты глубоководные высокоширотные маршруты, по которым в основном сейчас и ходят крупнотоннажные суда.
В этом году мы поставили очередной рекорд перевозок по СМП, удвоили их объем по сравнению с прошлым годом. Надеюсь, что сможем сохранить этот темп в следующем году. Здесь многое будет зависеть от планов арктических проектов и географии предполагаемых поставок.
Наиболее значительный выигрыш во времени Северный морской путь дает при перевозках с арктических проектов в направлении Юго-Восточной Азии и стран Тихоокеанского бассейна. Но это непростая работа, она требует знаний, компетенций, накопленного опыта в области ледовой навигации.
В предстоящий зимне-весенний период планируем еще больше расширить навигационное окно в восточном секторе СМП. Готовим новые экспериментальные рейсы в самые сложные для коммерческой навигации месяцы — февраль, март и апрель. Для этого плотно работаем с «Атомфлотом» и арктическими проектами недропользователей при координации с Минтрансом. Ожидаем, что рейсы пройдут успешно. Это фактически сделает навигацию в восточном секторе Арктики круглогодичной. После ввода в строй оставшихся арктических газовозов серии «Алексей Косыгин» эта работа станет регулярной.
— Сколько ледоколов потребуется для проводки и какова будет их расстановка на маршруте?
— Мы обсудили с «Атомфлотом» расстановку ледоколов для обеспечения постоянной круглогодичной навигации по СМП. С учетом приемки в эксплуатацию атомного ледокола «Чукотка» эта задача видится решаемой.
Напомню, что арктические газовозы серии «Алексей Косыгин» спроектированы для самостоятельного плавания в условиях СМП при любых ледовых условиях. В основе дизайна этих газовозов лежит идея танкера «двойного действия», который может двигаться во льду как носом вперед, так и кормой вперед. Эта идея принадлежала «Совкомфлоту» и была уже много раз успешно реализована на практике на протяжении уже почти 20 лет, которые наша компания работает в Арктике. Скажу больше — разработанные специалистами «Совкомфлота» инженерные решения лежат в основе проектов всех транспортных судов, работающих в российской Арктике.
На этой базе мы систематически улучшали дизайн и технические характеристики «танкеров двойного действия». Сейчас «Алексей Косыгин» — безусловный флагман российского торгового флота, с точки зрения ледового плавания у него непревзойденные для грузового судна возможности. В частности, классические ледокольные обводы корпуса позволяют ему в сложных ледовых условиях идти самостоятельно на два узла быстрее, чем газовозам предыдущего поколения, типа «Кристоф де Маржери», несмотря на сравнимую с ними мощность. Это значительное достижение, оно дает существенное коммерческое преимущество.
— Но зимой этим газовозам все же нужна ледокольная проводка?
— Все зависит от ледовых условий. Согласно правилам плавания по СМП, необходимость проводки определяется ледовым классом судна, а на практике — фактической ледовой обстановкой.
— Насколько отличаются расчетные сроки и стоимость доставки СПГ в Азию по восточному маршруту зимой и по западному маршруту с перевалкой? При каких условиях восточный маршрут экономически оправдан?
— Ключ к ответу — объем перевозок. При выходе на проектную мощность, если в восточном секторе Арктики будут регулярно перевозить порядка 15–20 млн тонн и выше, маршруты станут сравнимыми по затратам. С учетом того, что восточный маршрут короче и позволяет быстрее доставить груз конечному потребителю, он становится экономически более привлекательным.
— Где преимущество новой серии газовозов Arc7 типа «Алексей Косыгин» заметнее всего — в скорости, расходе топлива, потребности в проводке и количестве рейсов за сезон?
— Суда этой серии обладают более высокой ледоходкостью по сравнению с предыдущим поколением арктических газовозов. Танкеры типа «Алексей Косыгин» потребляют меньше топлива при сравнимых скоростях и в сопоставимых ледовых условиях. Это выражается в меньших затратах топлива на единицу времени или пройденного расстояния.
— Можно оценить, насколько быстрее они доставляют груз?
— Прямого ответа на этот вопрос нет. В разных ледовых условиях суда движутся с разной скоростью — в зависимости от толщины льда и его сплоченности. Если два одинаковых танкера идут по одному и тому же маршруту с разницей в двое суток, то они пройдут его с разной скоростью и за разное время. Соответственно, у всех рейсов различная эффективность. Но если усреднить условия и показатели, то в легких ледовых условиях самостоятельное плавание более экономически обоснованно.
— Укомплектованы ли экипажи судов «Совкомфлота»?
— Да, экипажи наших судов полностью укомплектованы специалистами требуемой высокой квалификации. Коэффициент стабильности кадров на флоте СКФ составляет 97%.
— Как обстоит ситуация с персоналом в контексте постоянных угроз на море?
— Ситуация непростая, и я хочу сказать морякам большое спасибо — за профессиональное мужество, за преданность делу. В первую очередь это заслуга именно моряков, что флот продолжает работать четко и непрерывно, что компания достигает высоких результатов.