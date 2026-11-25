Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий говорит, что сделка, скорее всего, плановое завершение выхода группы ГПБ из капитала, предусмотренного при продаже контрольного пакета. По его словам, миноритарная доля для банка обычно служит инструментом контроля и дополнительной гарантией на период, пока новый собственник стабилизирует бизнес и обслуживает долг. Типичная механика таких сделок — опционные соглашения: у фонда есть право продать оставшийся пакет, а у покупателя — право его выкупить, поясняет господин Левицкий. Исполнение привязывают к определенному сроку или наступлению конкретных событий — соблюдению графика платежей по кредиту, выходу на целевые финансовые показатели или урегулированию крупных споров. В случае с «Гусаром» при отрицательном капитале и высокой долговой нагрузке стоимость доли, скорее всего, определялась договоренностями, а не рыночной оценкой, считает Юрий Левицкий. Он добавляет, что возможна и продажа по номиналу, так как основной экономический интерес банка в данном случае — это обслуживание кредита, а не стоимость доли.