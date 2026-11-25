Банк сдал металл
Фонды Газпромбанка вышли из капитала арматурного завода «Гусар»
У производителя трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли — завода «Гусар» — остался один владелец: фонд Газпромбанка передал 25% структуре выходца из группы «Синара». Сделка может быть связана с завершением периода стабилизации бизнеса предприятия. Пока клиенты завода, вероятно, сокращают инвестиционные программы, но аналитики ожидают роста спроса в ближайшие годы.
ЗПИФ «Газпромбанк-комплексный» вышел из капитала ООО «Гусевский арматурный завод "Гусар"», следует из данных ЕГРЮЛ. Принадлежавшая фонду доля в 25% перешла ООО «Корпорация "Прометей"», пакет которого увеличился до 100%. Доля «Корпорации "Прометей"» заложена в Газпромбанке (ГПБ). Сделка, согласно ЕГРЮЛ, состоялась в июле. В ГПБ и «Гусаре» комментарии не предоставили.
Завод «Гусар» в Гусь-Хрустальном основан в 2002 году. В 2018 году запущено литейное производство мощностью 7–8 тыс. тонн в год, инвестиции составили 1,7 млрд руб. Поставляет трубопроводную арматуру для добычи и транспортировки нефти и газа, нефтехимии, нефтепереработки, атомной энергетики и так далее.
Выручка «Гусара» в 2025 году сократилась на 15%, до 7,47 млрд руб., валовая прибыль упала на 19,7%, до 2,7 млрд руб., чистый убыток составил 377 млн руб. Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность на конец прошлого года — 13,5 млрд руб.
В отчетности за 2024 год также указаны обязательства перед ЗПИФ «Газпромбанк-комплексный» и ГПБ на 3,5 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответственно.
Фонды ГПБ вошли в капитал «Гусара» еще 2021 году, а в 2022 году получили контроль в бизнесе. Тогда 49% в предприятии принадлежало Ванику Ванунцу, который был совладельцем компании «Алмаз удобрения», входившей в число активов Альберта Авдоляна. «Корпорация "Прометей"» Николая Суховерхова получила 75% «Гусара» в 2023 году. Господин Суховерхов ранее возглавлял несколько структур группы «Синара», включая ООО «Стройдеталь-Сервис» и ООО «РСП-М Трейдинг».
Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий говорит, что сделка, скорее всего, плановое завершение выхода группы ГПБ из капитала, предусмотренного при продаже контрольного пакета. По его словам, миноритарная доля для банка обычно служит инструментом контроля и дополнительной гарантией на период, пока новый собственник стабилизирует бизнес и обслуживает долг. Типичная механика таких сделок — опционные соглашения: у фонда есть право продать оставшийся пакет, а у покупателя — право его выкупить, поясняет господин Левицкий. Исполнение привязывают к определенному сроку или наступлению конкретных событий — соблюдению графика платежей по кредиту, выходу на целевые финансовые показатели или урегулированию крупных споров. В случае с «Гусаром» при отрицательном капитале и высокой долговой нагрузке стоимость доли, скорее всего, определялась договоренностями, а не рыночной оценкой, считает Юрий Левицкий. Он добавляет, что возможна и продажа по номиналу, так как основной экономический интерес банка в данном случае — это обслуживание кредита, а не стоимость доли.
Ключевой спрос на рынке подобной арматуры формируют нефтегазовый сектор и ЖКХ, говорит ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Сергей Сницаренко.
Сегодня, по его словам, рентабельность производителей находится под давлением из-за высокой стоимости кредитования, переноса заказчиками сроков реализации крупнейших проектов, конкуренции со стороны китайских поставщиков и экспортных ограничений.
Собеседник “Ъ” на металлургическом рынке добавляет, что из-за сокращения экспорта значительный объем продукции оказался на внутреннем рынке, что давит на цену.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что ситуация на рынке складывается неоднозначно. С одной стороны, темпы ввода новых объектов замедлились, что давит на объемы, с другой — экстренные ремонтные работы, которые вынуждены проводить НПЗ, способны поддержать спрос. Весь объем рынка трубопроводной арматуры в РФ составляет около 100 млрд руб. в год, и падение выручки предприятия в 2025 году указывает на его концентрацию на заказчиках, сокращающих инвестиционные программы, продолжает Максим Шапошников. Тем не менее, добавляет он, спрос на оборудование для транспортировки углеводородов останется высоким, поэтому в перспективе ближайших трех-четырех лет потребность в продукции завода должна расти.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 9