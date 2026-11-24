Путин назвал непростой ситуацию на российском рынке нефтепродуктов
Российский рынок нефтепродуктов продолжает испытывать трудности, несмотря на стабилизацию цен на бензин в большинстве регионов страны. Такую оценку дал президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, состоявшемся во вторник.
Глава государства отметил, что после существенного подорожания в начале октября ситуация с розничными ценами на топливо стала более устойчивой. По его оценке, властям удалось избежать нарушений стабильности внутреннего рынка, однако говорить о полном разрешении проблем в отрасли пока преждевременно.
Комиссия по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности действует с 2012 года. В числе ее задач — выработка подходов к развитию энергетической отрасли и обеспечению ее устойчивой работы.