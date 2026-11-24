Глава государства отметил, что после существенного подорожания в начале октября ситуация с розничными ценами на топливо стала более устойчивой. По его оценке, властям удалось избежать нарушений стабильности внутреннего рынка, однако говорить о полном разрешении проблем в отрасли пока преждевременно.