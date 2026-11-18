В 2025 году США добыли 13,8 млн баррелей в сутки. Среднее значение за последние четыре недели — 14,01 млн баррелей в сутки. Последний рекорд по добыче нефти был установлен на неделе по 30 октября. Тогда США добывали 14,003 млн баррелей в сутки.