США установили новый рекорд по добыче нефти в сутки
Добыча нефти в США 13 ноября достигла рекордных 14,032 млн баррелей в сутки. Это на 19 тыс. баррелей в сутки больше, чем неделей ранее. Это следует из информации Управления энергетической информации США (EIA).
В 2025 году США добыли 13,8 млн баррелей в сутки. Среднее значение за последние четыре недели — 14,01 млн баррелей в сутки. Последний рекорд по добыче нефти был установлен на неделе по 30 октября. Тогда США добывали 14,003 млн баррелей в сутки.
10 ноября Минэнерго США снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 2,03 млн баррелей в сутки. При этом совокупное потребление ожидается на уровне 102,38 млн б/с. По данным EIA, основной причиной переоценки стало замедление экономики в крупнейших странах-потребителях.