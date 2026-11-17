Танкеры сбросили цены
Перевозка нефти из России в Индию и Китай подешевела
Морская перевозка российской нефти в Индию и Китай начала дешеветь после выхода ставок фрахта на максимумы с 2023 года. Снижение стоимости доставки может повысить привлекательность Urals для импортеров, но аналитики не ждут заметного роста экспорта: логистические издержки остаются высокими, и российская нефть конкурирует с увеличивающимися поставками с Ближнего Востока.
Ставки фрахта на перевозку Urals c Балтики и из Новороссийска 9–13 ноября снизились на $1,4–3,5 за баррель в зависимости от партии и маршрута, подсчитали в Argus. Доставка 100 тыс. тонн сырья из Приморска на западное побережье Индии подешевела на $3,49, до $25,1, в северные порты Китая — на $1,39, до $31,38 за баррель. Стоимость транспортировки нефти Новороссийска в Индию снизилась на $2,6, до $37,37, для партий по 80 тыс. тонн и на $1,49, до $25,32 за баррель, для 140 тыс. тонн. Перевозка в КНР из этого порта подешевела на $2,6, до $44,32, и на $1,49, до $28,30 за баррель соответственно.
В октябре стоимость аренды судов для экспорта нефти из Новороссийска и Приморска достигла максимума за историю мониторинга Argus с июня 2023 года (см. “Ъ” от 21 октября). Аналитики объясняли это повышением глобальных ставок фрахта, высокими рисками в Черном море, нехваткой танкеров на Балтике и дорогим топливом.
В Argus отмечают, что текущая коррекция связана прежде всего с удешевлением бункерного топлива. Вместе с тем стоимость перевозок остается высокой из-за ограниченного предложения танкеров, а на черноморском направлении — также из-за рисков судоходства в Черном и Красном морях, подчеркивают аналитики.
Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов говорит, что рост стоимости нефтяного фрахта до рекордных значений на всех мировых направлениях закономерно отразился на физической торговле. К середине октября, по его словам, активность на спот-рынке снизилась, а в условиях дефицита доступных к скорой отгрузке грузов инициатива в ценообразовании перешла к фрахтователям. «В течение четырех недель участники рынка формировали новое понимание справедливой стоимости логистики, из-за чего разброс цен сузился, а ставки пошли вниз»,—продолжает эксперт. Удешевление эталонных сортов усилило этот тренд, что привело к рекордному падению фрахтовых индексов ЦЦИ в абсолютном выражении на ряде направлений 9–13 ноября, говорит господин Соколов. По его словам, сильнее всего подешевели перевозки на длинных маршрутах — вопреки дорогому бункерному топливу.
Удешевление морской перевозки может поддержать спрос на Urals, считают в Argus. По подсчетам агентства на основе данных Vortexa, Kpler и участников рынка, в октябре Россия сократила отгрузки нефти и газового конденсата в дальнее зарубежье на 3,3%, до 4,9 млн баррелей в сутки (б/с), в том числе в связи с увеличением поставок сырья на НПЗ. За 1–13 ноября отгрузки Urals из портов Балтики оставались примерно на уровне того же периода в октябре — 1,7 млн б/с. Экспорт Urals, казахстанского сорта Kebco и Siberian Light из Новороссийска за тот же период увеличился на 57%, до 800 тыс. б/с, за счет отгрузок Urals и Kebco.
Дисконты на российскую нефть остаются на максимумах с весны 2023 года. По данным Argus, скидка на партии по 140 тыс. тонн, отгружаемые на танкерах Suezmax из Новороссийска, сохранилась в размере $33 за баррель к Dated Brent, дисконт в портах Балтики прибавил $0,1, до $31,1 за баррель. Цена Urals на базисе FOB Новороссийск снизилась на $0,08, до $63,55, на базисе FOB Приморск и Усть-Луга — на $0,18, до $65,45 за баррель, вслед за эталоном.
Удешевление морских перевозок российского сырья во многом отражает общую рыночную тенденцию, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
По его словам, рост поставок нефти через Ормузский пролив привел к корректировке стоимости перевозок, чему также способствовали снижение премии за риск, высвобождение ранее задействованного флота, а также сокращение длины маршрутов. Эффект от снижения стоимости перевозок для российских экспортеров пока будет ограниченным, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, снижение транспортных расходов может частично компенсировать расширение дисконтов на Urals, но вряд ли приведет к росту объемов экспорта.
На спрос на российскую нефть в большей степени влияет ее ценовая конкурентоспособность относительно ближневосточных сортов, добавляет старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлера» Андрей Полищук. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин говорит, что ключевым ограничивающим для российского экспорта фактором сейчас выступает конкуренция с возобновившимися поставками нефти из Персидского залива.