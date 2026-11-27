Как поясняет старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлера» Андрей Полищук, основные изменения коснулись условных внутренних оптовых цен бензина и дизеля (ЦАБвр и ЦДТвр), которые используются при расчете демпферных ставок и вычитаются из котировок экспортной альтернативы. Чем они выше, тем ниже демпферные выплаты нефтекомпаниям. На 2027–2028 годы ЦАБвр и ЦДТвр повышены на 3,3–4,4%, на 2029 год — на 8,5%. В результате прогнозные выплаты на тонну бензина в 2027–2029 годах составят $80, $61 и $58 против $97, $83 и $99 ранее, на тонну дизтоплива — $91, $54 и $52 против $105, $73 и $89, рассчитали в «Эйлере». Кроме того, поправки предусматривают дополнительную индексацию ставок топливных акцизов на 2,4% в 2027–2028 годах и на 6,5% в 2029 году.