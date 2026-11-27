Из топлива сливается маржа
Доходность нефтепереработки в 2027–2029 годах может сократиться
Снижение демпферных выплат и повышение акцизов на топливо снизят прогнозную EBITDA реализации бензина и дизеля для нефтекомпаний на 8–22% в 2027–2029 годах, подсчитали в «Эйлере». Ухудшение рентабельности переработки будет частично компенсировано снижением НДПИ на нефть. Но в целом эффект на финансовые результаты компаний останется отрицательным, считают эксперты.
Принятые Госдумой 24 ноября поправки в Налоговый кодекс, сокращающие демпферные выплаты и повышающие акцизы на топливо, снизят расчетную EBITDA продажи бензина и дизтоплива в 2027 году на 10% и 8% соответственно. Это следует из обзора «Эйлера». Для бензина EBITDA в таком случае составит 17,5 тыс. руб., дизтоплива — 17,9 тыс. руб. на тонну. На 2026 год «Эйлер» оценивает показатели в 25,8 тыс. руб. и 40,2 тыс. руб. на тонну соответственно.
На 2028 год прогнозная EBITDA реализации бензина и дизтоплива снижена на 12% и 10%, до 16,6 тыс. руб. и 17,9 тыс. руб., на 2029 год — на 22% и 19%, до 16,8 тыс. руб. и 18,4 тыс. руб. на тонну соответственно.
Как поясняет старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлера» Андрей Полищук, основные изменения коснулись условных внутренних оптовых цен бензина и дизеля (ЦАБвр и ЦДТвр), которые используются при расчете демпферных ставок и вычитаются из котировок экспортной альтернативы. Чем они выше, тем ниже демпферные выплаты нефтекомпаниям. На 2027–2028 годы ЦАБвр и ЦДТвр повышены на 3,3–4,4%, на 2029 год — на 8,5%. В результате прогнозные выплаты на тонну бензина в 2027–2029 годах составят $80, $61 и $58 против $97, $83 и $99 ранее, на тонну дизтоплива — $91, $54 и $52 против $105, $73 и $89, рассчитали в «Эйлере». Кроме того, поправки предусматривают дополнительную индексацию ставок топливных акцизов на 2,4% в 2027–2028 годах и на 6,5% в 2029 году.
Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Если средние за месяц оптовые цены бензина АИ-92 и дизтоплива превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются.
Выплаты по демпферу нефтекомпаниям росли с июля в условиях высоких мировых цен. По данным Минфина, в октябре за сентябрь компании получили 415 млрд руб., на 36% больше, чем годом ранее. Всего с начала 2026 года нефтекомпании получили из бюджета 1,67 трлн руб.
В «Эйлере» добавляют, что коэффициенты ЦАБвр и ЦДТвр учитываются при расчете НДПИ на нефть, поэтому их повышение снижает налог на добычу. Это обеспечит рост EBITDA реализации нефти Urals и ВСТО (ESPO) в 2027 году на 3,2% и 0,8% соответственно. Но, указывают аналитики, с учетом ухудшения экономики переработки совокупный эффект для вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) отрицательный и усиливается на прогнозном горизонте.
По оценкам «Эйлера», с учетом изменений удельная EBITDA нефтекомпаний снижается на 2% в 2027 году, на 4% в 2028 году и на 7% в 2029 году.
«Наиболее уязвимы компании с высокой долей переработки относительно собственной добычи, в частности "Башнефть". "Сургутнефтегаз", напротив, относительно лучше защищен от налоговых изменений благодаря преобладанию добычи в структуре бизнеса»,— говорится в обзоре.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что сокращение рентабельности нефтепереработки не создает стимулов для наращивания выпуска топлива. По его словам, повышение акцизов и корректировка параметров демпфера могут вынудить ВИНК перекладывать возросшие затраты и потерю доходности от оптового звена на цены на АЗС. Как подчеркивает аналитик, скорее речь пойдет о постепенной индексации: резкого роста цен, способного вызвать вопросы регулятора, ожидать не следует.
В Центре ценовых индексов считают, что повышение акцизов и изменение порогов обнуления демпфера усиливают вероятность переноса дополнительных издержек в оптовые цены топлива. В то же время, добавляют аналитики, ФАС в сентябре заключила соглашения с 12 нефтекомпаниями по ограничению роста розничных цен в рамках инфляции и ряд соглашений с независимыми АЗС в начале ноября, потому риски для конечного потребителя от роста акцизов минимальны. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что цифры в налоговом законодательстве «скорректировали так, чтобы приблизить к реальности». По его словам, рост акцизов в 2027 году будет примерно соответствовать потребительской инфляции, а в 2028–2029 годах повышение к 2027–2028 годам составит 4%.