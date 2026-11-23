Цена Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с августа
Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent с утра снижалась до $88,98 за баррель. Brent опускалась ниже $89 впервые с 28 августа, передает «РИА Новости». По состоянию на 12:40 Brent на бирже ICE торгуется на уровне $89,3. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе подешевел до $82,8 за баррель.
В середине ноября цена нефти Brent впервые с начала осени упала ниже $90 за баррель, потеряв с начала месяца 24%. Рынок закладывает в котировки возможное завершение военной операции США на Ближнем Востоке из-за победы Демократической партии на выборах в Конгресс. Обвал цен на нефть оказал ограниченное влияние на курс рубля, и аналитики не ждут дальнейшего устойчивого падения нефтяных котировок. Goldman Sachs прогнозирует, что в 2027 году средняя цена барреля Brent составит $88.