Россия, США и Китай договорились нарастить объемы производства нефтепродуктов
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин приняли декларацию о мире по итогам встречи на саммите АТЭС. Второй пункт документа предполагает сотрудничество в сфере энергетики.
«Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран»,— указано в тексте. Главы государств согласились с важностью продолжения стабильных поставок энергопродуктов.
Первая в истории трехсторонняя встреча глав государств проходила в китайском Шэньчжэне. Закрытая часть встречи продлилась около 1,5 часа.
В октябре Россия и США заключили дизельную сделку. В правительстве говорили о запланированных поставках свыше 2 млн тонн топлива на американский и мировой рынки. В КНР российские компании по итогам семи месяцев 2026 года поставили 67 млн тонн нефти — 23% от всего объема китайского импорта.