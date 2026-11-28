В ЛНР задержали подозреваемого в работе на СБУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Свердловского района ЛНР по подозрению в шпионаже и оказании помощи противнику. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о расположении российских военнослужащих и военной техники для последующего нанесения ударов.
Кроме того, как утверждают в ФСБ, он снимал видеоролики, призванные создать видимость поддержки украинских властей местными жителями.
На распространенной ведомством видеозаписи задержанный сообщил, что начал сотрудничать с СБУ в 2025 году при помощи мессенджера Telegram.