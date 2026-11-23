Попытки расширить навигационное окно предпринимались и ранее. В мае 2020 года газовоз Arc7 «Кристоф де Маржери» впервые прошел через восточный сектор СМП в столь ранние сроки. Он вышел из Сабетты 18 мая и завершил переход 31 мая под проводкой атомного ледокола «Ямал». В январе 2021 года «Кристоф де Маржери» и «Николай Евгенов» прошли маршрут на восток без ледокольного сопровождения. В феврале «Кристоф де Маржери» вернулся в Сабетту под проводкой ледокола «50 лет Победы». Но, как сообщал “Ъ”, у «Николая Евгенова» вышла из строя одна из трех винторулевых колонок — азиподов. Судно завершило маршрут самостоятельно, но впоследствии потребовался доковый ремонт.