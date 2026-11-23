Между льдом и Азией
Навигация по Севморпути может стать круглогодичной
«Совкомфлот» готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Севморпути (СМП) в феврале—апреле 2027 года. Успешное прохождение маршрута в самые сложные ледовые месяцы позволит фактически сделать навигацию круглогодичной, а расширение навигационного окна может облегчить перенаправление грузов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в Азию после закрытия европейского рынка с 1 января 2027 года. Но удлинение маршрутов обострит нехватку газовозов, из-за которой, по оценке Argus, выпуск проекта рискует существенно сократиться. Снизить нагрузку на ледовый флот позволит наращивание перевалки у острова Кильдин, откуда СПГ смогут забирать другие газовозы, освобождая Arc7 для новых рейсов из Сабетты.
«Совкомфлот» планирует расширить навигационное окно в восточном секторе Севморпути за счет новых экспериментальных рейсов в феврале, марте и апреле 2027 года, рассказал “Ъ” глава компании Игорь Тонковидов. «Готовим новые экспериментальные рейсы в самые сложные для коммерческой навигации месяцы — февраль, март и апрель»,— рассказал он. Навигация в восточном секторе Севморпути обычно стартует в июне.
По словам господина Тонковидова, подготовка ведется совместно с «Атомфлотом» и арктическими проектами недропользователей при координации с Минтрансом.
«Ожидаем, что рейсы пройдут успешно. Это фактически сделает навигацию в восточном секторе Арктики круглогодичной»,— добавил он.
В «Росатоме» “Ъ” заявили, что подготовка к регулярным рейсам по восточному сектору СМП находится на завершающей стадии. Количество и расстановка ледоколов будут зависеть от ледовой обстановки, состава каравана и погоды. Потребность в судах ледового класса грузоотправители оценивают самостоятельно, добавили в госкорпорации. В НОВАТЭКе, основном грузоотправителе СМП, “Ъ” не ответили.
Возможность расширения навигации приобретает особое значение для логистики СПГ-завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в связи с введением запрета на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года. Это потребует перенаправления грузов «Ямал СПГ» на более длинные рейсы в Азию, что увеличит потребность проекта в газовозах.
Флот, задействованный в перевозках продукции «Ямал СПГ», насчитывает свыше 25 судов. Его основа — 14 газовозов высокого ледового класса Arc7, обеспечивающих круглогодичный вывоз из Сабетты. Остальные суда имеют более низкий ледовый класс либо не имеют ледового усиления. Их возможности прямого захода в Сабетту зависят от сезона и ледовой обстановки, а зимой они могут получать грузы через перевалку с Arc7 близ острова Кильдин.
Как отмечается в обзоре Argus на зиму 2026–2027 года, без существенного расширения флота «Ямал СПГ» может столкнуться с необходимостью сократить производство примерно вдвое. Нынешние 25 газовозов способны доставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион около 10,1 млн тонн СПГ в год против 20,4 млн тонн отгрузок проекта в 2025 году. Расчет Argus предполагает оборотный рейс продолжительностью 85 суток вокруг мыса Доброй Надежды в ноябре—мае и 45 суток по Севморпути в июне—октябре.
Как предполагают собеседники “Ъ”, в первую очередь НОВАТЭКу придется усиливать перевалку у острова Кильдин.
Перегрузка по схеме «борт-в-борт» позволяет газовозам Arc7 передавать СПГ другим судам для дальнейшей доставки покупателям и быстрее возвращаться за новой партией в Сабетту. Это сокращает время использования специализированного флота на дальних маршрутах. Но для доставки дополнительных объемов в Азию потребуется обеспечить достаточное количество принимающих газовозов. Так как комплекс «Саам ПХГ» в районе Мурманска находится в SDN-List, его использование для перегрузочных операций неподсанкционного «Ямал СПГ» невозможно.
Расширение навигации на восток могло бы несколько улучшить ситуацию с отгрузками «Ямал СПГ». Однако экономический эффект будет зависеть от скорости прохождения ледовых участков, ожидания проводки и продолжительности обратного рейса. По оценке Игоря Тонковидова, при регулярных перевозках по восточному сектору Арктики в объеме от 15–20 млн тонн затраты могут стать сопоставимыми с западным маршрутом с перевалкой.
Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа, ноябрь 2026 года, «Интерфакс»:
Большая доля того, что мы сейчас будем перенаправлять из Европы, как раз пойдет в Китай.
Попытки расширить навигационное окно предпринимались и ранее. В мае 2020 года газовоз Arc7 «Кристоф де Маржери» впервые прошел через восточный сектор СМП в столь ранние сроки. Он вышел из Сабетты 18 мая и завершил переход 31 мая под проводкой атомного ледокола «Ямал». В январе 2021 года «Кристоф де Маржери» и «Николай Евгенов» прошли маршрут на восток без ледокольного сопровождения. В феврале «Кристоф де Маржери» вернулся в Сабетту под проводкой ледокола «50 лет Победы». Но, как сообщал “Ъ”, у «Николая Евгенова» вышла из строя одна из трех винторулевых колонок — азиподов. Судно завершило маршрут самостоятельно, но впоследствии потребовался доковый ремонт.
В 2026 году для вывоза продукции «Ямал СПГ» используются несколько логистических схем, поясняет глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Помимо круглогодичных поставок в европейские порты, в том числе для последующей перевалки на азиатский рынок, зимой и весной, до июня, три газовоза обеспечивают доставку СПГ для перегрузки на временном рейдовом перевалочном комплексе «Кильдин-Восточный» и дальнейшего экспорта.
В летне-осенний период, с июня по октябрь, привлечение газовозов арктического ледового класса Arc4 и судов без ледового усиления позволяет направлять газовозы Arc7 на азиатский рынок. «Привлекаемый флот выполняет компенсационную роль — длительность кругового рейса в Азию значительно больше, чем в Европу, и провозная способность группировки газовозов Arc7 падает»,— объясняет Михаил Григорьев. При благоприятных ледовых условиях, добавляет он, суда класса Arc4 и без ледового усиления также выполняют перевозки на восток.
Прекращение перевалки в Европе, по его словам, потребует увеличить ее объемы на удаленных терминалах порта Мурманск — развивать «Кильдин-Восточный» и заявленный «ВРПК-Запад» в Чешской губе. «Суммарное время доставки грузов на азиатский рынок южным маршрутом в таком случае не изменится»,— подчеркивает Михаил Григорьев. Дополнительные пункты перевалки могут появиться в Ура-Губе или губе Печенга.