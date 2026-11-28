Среди режиссерских работ Золотовицкого — постановка по произведению Дмитрия Пригова «Катарсис, или Крах всего святого» в Театре на Таганке в 2025 году и спектакль «Три сестры. Долой уныние», представленный там же в 2026 году. Золотовицкий также участвовал в театральных лабораториях с эскизами постановок по произведениям Олейникова и Шекспира.