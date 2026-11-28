Александр Золотовицкий возглавит московский театр «Практика»
Новым художественным руководителем московского театра «Практика» станет режиссер и актер Александр Золотовицкий. Об этом «Ъ» сообщил источник в театральных кругах. «Ъ» запросил комментарий у господина Золотовицкого, пресс-службы театра и Департамента культуры Москвы.
Театр «Практика» был основан в 2005 году Эдуардом Бояковым. С 2018 года театром руководила Марина Брусникина. В августе 2026 года она стала худруком Российского академического молодежного театра.
Александру Золотовицкому 29 лет. Он окончил Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Марины Брусникиной, а также ГИТИС, где занимался в мастерской Олега Кудряшова. В разные годы сотрудничал с МХТ имени Чехова, Театром имени Маяковского, Театром на Таганке, Пермским академическим театром и новосибирским театром «Старый дом». Снимается в кино, барабанщик группы Fire Granny.
Среди режиссерских работ Золотовицкого — постановка по произведению Дмитрия Пригова «Катарсис, или Крах всего святого» в Театре на Таганке в 2025 году и спектакль «Три сестры. Долой уныние», представленный там же в 2026 году. Золотовицкий также участвовал в театральных лабораториях с эскизами постановок по произведениям Олейникова и Шекспира.