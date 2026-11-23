Нефтяники рассказали Новаку о мерах по удовлетворению спроса на топливо в России
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке страны. На совещании нефтяные компании рассказали вице-премьеру о мерах по удовлетворению внутреннего спроса. Среди них — увеличение выпуска топлива, его импорт и перестройка логистических цепочек, передает пресс-служба правительства.
Региональные власти доложили, какие у них есть запасы нефтепродуктов, насколько загружены сети автозаправочных станций, какова динамика цен на топливо. В частности, на совещании обсудили ситуацию в Орловской области, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, Ингушетии.
«Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их»,— сказал господин Новак на совещании. Он добавил, что такая работа должна вестись на опережение на федеральном и региональном уровнях вместе с участниками рынка.
Федеральная антимонопольная служба отчиталась о пресечении нарушений законодательства на рынке нефтепродуктов. По данным ведомства, сейчас возбуждено 76 дел. Также выдано 125 предупреждений, 99 из них уже исполнено.