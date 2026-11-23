«Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их»,— сказал господин Новак на совещании. Он добавил, что такая работа должна вестись на опережение на федеральном и региональном уровнях вместе с участниками рынка.