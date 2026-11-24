Ирак потерял более $300 млрд из-за прекращения поставок нефти из Курдистана
Ирак за 17 лет потерял $303 млрд из-за того, что власти Иракского Курдистана не соблюдают обязательства в нефтяной сфере, сообщил депутат совета представителей страны Мухаммед аль-Хафаджи.
Как передает Baghdad Today, оценка потерь основана на отчете Федерального бюро финансового контроля Ирака. Мухаммед аль-Хафаджи уточнил, что $101 млрд страна потеряла из-за нефти, которую Иракский Курдистан не передал Ираку. $79 млрд составила стоимость экспорта сырья в обход государственной нефтекомпании Somo. Контроль над нефтяными месторождениями принес еще $123 млрд ущерба.
По информации The National, в конце ноября премьер Ирака Али аз-Зейди уведомил министерства и службы безопасности о планах вернуть контроль над нефтяными месторождениями и границ Иракского Курдистана.