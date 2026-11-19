МЭА сообщило о росте трат на импорт нефти и газа в 2026 году на 25%
Мировые расходы на импорт нефти и газа в 2026 году, по прогнозам, вырастут до $1,6 трлн. Это на 25% больше, чем в 2025 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты ожидают, что цены на энергоносители снова вернутся к росту.
По данным МЭА, в последние годы волатильность цен на топливо «стала серьезным испытанием» — прежде всего для стран-импортеров с низким уровнем дохода, а также для малообеспеченных потребителей в целом. «Рынки энергоносителей развиваются циклично, и высокие цены, скорее всего, вернутся — особенно в условиях обострения геополитической напряженности»,— указано в докладе World Energy Outlook 2026.
МЭА считает, что к снижению цен может привести разрешение возникшего в 2026 году энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. «Перспективы и сроки такого урегулирования крайне неопределенны, однако, если ограничения на транспортировку энергоносителей через Ормузский пролив будут решительно сняты, баланс на рынке может измениться»,— уточнили в агентстве.
В октябре, по оценке МЭА, рынок нефти продемонстрировал первые признаки «выравнивания»: мировое предложение нефти увеличилось на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с) к сентябрю — до 105,4 млн б/с — и оказалось выше среднего в этом году уровня спроса в 102,3 млн б/с. В октябрьском докладе МЭА отмечало, что на нефтяном рынке наблюдаются «первые признаки восстановления баланса»: мировое предложение нефти впервые с начала войны в Иране превысило спрос.
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