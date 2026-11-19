Мировые расходы на импорт нефти и газа в 2026 году, по прогнозам, вырастут до $1,6 трлн. Это на 25% больше, чем в 2025 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты ожидают, что цены на энергоносители снова вернутся к росту.