Выручка «Татнефти» за девять месяцев составила 1,1 трлн руб. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За третий квартал выручка выросла на 2% по сравнению с прошлым годом — до 368,3 млрд руб. EBITDA за девять месяцев составила 412 млрд руб. Это на 8% меньше по сравнению с 2025 годом.