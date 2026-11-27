Чистая прибыль «Транснефти» за девять месяцев по МСФО сократилась на 17%
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за девять месяцев 2026 года составила 192,7 млрд руб. Это на 17% меньше показателя за девять месяцев прошлого года. Тогда он достигал 232,7 млрд руб., следует из отчетности компании.
Расходы по налогу на прибыль за девять месяцев составили 123 млрд руб. За третий квартал чистая прибыль достигла 44,4 млрд руб. Годом ранее показатель был на уровне 79,35 млрд руб. Свободный денежный поток снизился до отрицательного значения в минус 23 млрд руб. В компании объяснили, что это произошло из-за «снижения потока денежных средств от операционной деятельности и увеличения капитальных затрат».
Выручка «Татнефти» за девять месяцев составила 1,1 трлн руб. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За третий квартал выручка выросла на 2% по сравнению с прошлым годом — до 368,3 млрд руб. EBITDA за девять месяцев составила 412 млрд руб. Это на 8% меньше по сравнению с 2025 годом.
Снижение EBITDA в компании объяснили сдержанной динамикой выручки и инфляционным давлением на операционные расходы. Среди таких расходов перечислены «средневзвешенные тарифы на электроэнергию, а также значительно возросшие расходы на ремонты и восстановление инфраструктурных объектов». В третьем квартале ПАО «Транснефть» выплатило дивиденды за прошлый год в размере 148 млрд руб.