Ливия потребует от Украины компенсацию за удар по Бенгази
Правительство Ливии намерено потребовать от Украины компенсацию за последствия удара по порту Бенгази. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» глава МИД страны Абд аль-Хади аль-Хувейдж.
По словам министра, компенсация должна предусматривать выплаты семьям погибших и пострадавшим, а также возмещение ущерба, нанесенного портовой инфраструктуре и предприятиям.
22 ноября украинские беспилотники атаковали российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази и грузовое судно у берегов Ливии. В результате атаки погибли двое военнослужащих Ливийской национальной армии. Ливийские власти осудили действия Киева и заявили о намерении обратиться в Международный суд ООН.
27 ноября президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил, что операция в Ливии не была предварительно согласована с европейскими партнерами Киева.