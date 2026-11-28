22 ноября украинские беспилотники атаковали российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази и грузовое судно у берегов Ливии. В результате атаки погибли двое военнослужащих Ливийской национальной армии. Ливийские власти осудили действия Киева и заявили о намерении обратиться в Международный суд ООН.