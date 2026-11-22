По оценкам аналитической компании Kpler, объемы транспортировки нефти через пролив в течение второй недели ноября были почти вдвое меньше, чем в первую неделю месяца. Как отмечает FT, до начала военного конфликта между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 135 судов, перевозя в числе прочего около пятой части глобальных поставок нефти и газа. Но за последнюю неделю в проливе под удары Ирана попало не менее семи танкеров.