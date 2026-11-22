Трафик через Ормузский пролив снова упал из-за ударов Ирана по торговым судам
За неделю с 12 по 18 ноября через Ормузский пролив прошли 263 судна, что на 15% меньше показателей предыдущей недели. В их числе было только 37 танкеров, что на 29% меньше, чем неделей ранее. Такие данные публикует Financial Times (FT) со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Газета отмечает, что причиной сокращения перевозок является усиление иранских атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
По оценкам аналитической компании Kpler, объемы транспортировки нефти через пролив в течение второй недели ноября были почти вдвое меньше, чем в первую неделю месяца. Как отмечает FT, до начала военного конфликта между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 135 судов, перевозя в числе прочего около пятой части глобальных поставок нефти и газа. Но за последнюю неделю в проливе под удары Ирана попало не менее семи танкеров.
Эксперты предупреждают о возможном дефиците танкеров, что приведет к дальнейшему сокращению экспорта нефти. По мнению Хорхе Леона из Rystad Energy, проблема доступности судов, «возможно, не сразу, но через два-три месяца может превратиться в очень, очень большую». Кроме того, сдерживает движение через пролив рост страховых премий из-за военных рисков. Как сообщил на прошлой неделе исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као, год назад страхование танкера при проходе через пролив обходилось в $54 тыс., а сейчас — $64 млн.