В месячном выражении показатель вырос на 22% к уровню сентября, в годовом выражении — в 1,8 раза. В последние две недели октября стоимость нефти ESPO составляла около $117 за баррель. Эксперты связывают подорожание нефти ESPO с перебоями поставок сырья в Китай из стран Персидского залива и конкуренцией потребителей за доступные на рынке объемы.