Экспортная цена на российскую нефть ESPO за год выросла почти вдвое
В октябре средняя экспортная цена на российскую нефть сорта ESPO на базисе FOB Козьмино (Приморский край) достигла $110,6 за баррель, следует из обзора консалтинговой компании NEFT Research. Это стало максимальным месячным значением за всю историю наблюдений компании, пишут «Ведомости».
В месячном выражении показатель вырос на 22% к уровню сентября, в годовом выражении — в 1,8 раза. В последние две недели октября стоимость нефти ESPO составляла около $117 за баррель. Эксперты связывают подорожание нефти ESPO с перебоями поставок сырья в Китай из стран Персидского залива и конкуренцией потребителей за доступные на рынке объемы.
Нефть ESPO стоит дороже нефти сорта Urals из-за более высокого качества и пониженных логистических затрат. Китай — главный покупатель этой нефти. Экспортная цена на Urals в октябре выросла на 12–14% к сентябрю и в 1,7 раза — в годовом выражении. По данным NEFT Research, на базисе FOB Балтика средняя цена Urals составила $103 за баррель, на FOB Новороссийск — $96 за баррель.
За девять месяцев 2026 года экспорт российской нефти вырос почти на 7% год к году. В сентябре маржа зарубежных поставок Urals и ESPO была на многомесячных максимумах за счет роста цен, но до конца года конъюнктура может ухудшиться из-за усиления конкуренции с ближневосточным сырьем.
Сколько Россия выиграла от скачков мировых цен на энергоносители — в материале «Ъ» «Длинный нефтедоллар».