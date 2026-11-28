Для сравнения: мемуары Барака Обамы «Земля обетованная», вышедшие в 2020 году, за первую неделю разошлись тиражом более 1 млн экземпляров. Продажи книги воспоминаний Билла Клинтона «Моя жизнь» в 2004 году достигли 1 млн экземпляров за две недели.