Мемуары Байдена разошлись хуже воспоминаний Обамы и Клинтона
За первую неделю продаж мемуаров бывшего президента США Джо Байдена «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America) было куплено около 21 тыс. печатных экземпляров книги. Такие данные обнародовала аналитическая компания Circana, которая специализируется на мониторинге рынка печатных изданий.
Для сравнения: мемуары Барака Обамы «Земля обетованная», вышедшие в 2020 году, за первую неделю разошлись тиражом более 1 млн экземпляров. Продажи книги воспоминаний Билла Клинтона «Моя жизнь» в 2004 году достигли 1 млн экземпляров за две недели.
Мемуары Джо Байдена вышли 17 ноября. В 480-страничной книге бывший президент рассказывает об итогах своей работы на посту главы государства и обстоятельствах отказа от участия в президентских выборах 2024 года.