Сикорский допустил ухудшение ситуации в Киеве в случае разрушения мостов
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о возможном ухудшении обстановки в Киеве в случае разрушения мостов. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Tezar WP.
«Если им удастся разрушить мосты, у города возникнет проблема», — приводит его слова Lenta.ru. Ридус уточняет высказывание: «Если удастся уничтожить мосты, город столкнется с серьезной проблемой».
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что Вооруженные силы России наносят удары по инфраструктуре и логистическим объектам с целью уменьшения военно-экономического потенциала противоборствующей стороны. В ходе операций применяются ударные беспилотные аппараты и высокоточное дальнобойное оружие, способное поразить любую цель на территории Украины.