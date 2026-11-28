В США произошло крупнейшее за два года банкротство банка
Управление контролера денежного обращения (OCC) при Министерстве финансов США закрыло банк United Fidelity Bank, базирующийся в штате Индиана. Это крупнейшее банкротство американского банка за последние два года.
Как сообщила пресс-служба регулятора, банк больше не может выполнять свои обязательства. Банкрот передан под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
По данным FDIC, на конец сентября активы United Fidelity Bank составляли $5,9 млрд, объем депозитов — $5,4 млрд. Почти все активы и депозиты кредитной организации перейдут к First Citizens Bank, кредитной организации из Северной Каролины. Расходы фонда страхования депозитов в связи с банкротством оцениваются в $1,83 млрд.
Как отмечает агентство Reuters, произошло крупнейшее банкротство банка в США с апреля 2024 года. Тогда в Филадельфии рухнул Republic First Bank с активами около $6 млрд.