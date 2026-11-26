Brent превысила $96 за баррель впервые с 16 ноября
Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 8:41 мск росла на 1,5%, до $96,03. Brent превысила отметку в $96 впервые с 16 ноября, передает ТАСС.
По состоянию на 9:25 Brent торгуется на уровне $95,09 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе дорожает на 2,9%, до $84,4 за баррель.
В середине ноября цена нефти Brent впервые с начала осени упала ниже $90 за баррель, потеряв с начала месяца 24%. Рынок закладывает в котировки возможное завершение военной операции США на Ближнем Востоке. Goldman Sachs прогнозирует, что в 2027 году средняя цена барреля Brent составит $88.