Новак: ОПЕК+ обсудит оценку мощностей нефтедобычи 29 ноября
Страны ОПЕК+ обсудят оценку производственных мощностей стран соглашения на заседании 29 ноября. Завершить эту работу планируется до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы планируем до конца года завершить эту работу. Мы посмотрим, какой статус этой работы будет на встрече», — сказал господин Новак (цитата по ТАСС).
Секретариат ОПЕК провел заключительное совещание по оценке производственных мощностей стран ОПЕК+ 16 ноября. Аудит станет основой для определения квот на 2027 год.
Некоторые страны ОПЕК+ отвергли оценки своих базовых уровней добычи, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, результаты раскритиковал в том числе Ирак, максимальные нефтедобывающие мощности которого были оценены менее чем в 5 млн баррелей в сутки.