Власти России ведут интенсивную работу над усилением защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, все российские НПЗ защищены от беспилотников. Бывают отдельные прилеты, но заводы после них быстро восстанавливаются, добавил он.