Новак рассказал о работе над усилением защиты российских НПЗ
Власти России ведут интенсивную работу над усилением защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, все российские НПЗ защищены от беспилотников. Бывают отдельные прилеты, но заводы после них быстро восстанавливаются, добавил он.
«Наши предприятия занимаются вместе с министерством обороны, работают над восстановлением. В случае если заводы выходят из эксплуатации, идет интенсивная работа, и работа в том числе и по пассивной защите, по активной защите»,— сказал Александр Новак «Вестям».
Последствия удара беспилотников вооруженных сил Украины по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу можно будет оценить в ближайшие два дня, отметил Александр Новак. Об атаке на предприятие в Сызрани мэр города сообщил утром 25 ноября.