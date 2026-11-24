Сенатор США начала проверку связей Джей Ди Вэнса с продавцом венесуэльской нефти
Сенатор-демократ Мэгги Хассан начала проверку в отношении вице-президента США Джей Ди Вэнса. Как сообщает Reuters, его подозревают в помощи крупному политическому донору получить выгодный контракт на продажу венесуэльской нефти через сырьевого гиганта Vitol.
Госпожа Хассан, которая в январе 2027 года возглавит комитет Сената США по национальной безопасности и правительственным делам, изложила свои подозрения в письме господину Вэнсу. Ссылаясь на публикацию Reuters, сенатор высказывает мнение, что вице-президент продвигал интересы старшего трейдера компании Vitol Джона Эддисона, который в 2022 году пожертвовал $300 тыс. на предвыборную кампанию будущего вице-президента. Журналисты Reuters установили, что в декабре 2025 года, незадолго до операции в Венесуэле, господа Вэнс и Эддисон якобы встречались в Монтане и обсуждали вопросы продажи венесуэльской нефти на случай получения США контроля над ресурсами этой страны. Установлен также был факт звонка министра энергетики США Криса Райта господину Эддисону, после которого Vitol получил специальную лицензию на торговлю венесуэльской нефтью.
Джей Ди Вэнс и Джон Эддисон отрицают факт встречи в Монтане, а публикацию Reuters называют вымыслом источников агентства. Однако сенатор Хассан запросил у офиса вице-президента США предоставить в срок до 14 декабря документы и переписку с трейдером и Vitol по поводу венесуэльской нефти, а также сведения о роли Джей Ди Вэнса и его команды в выборе компании.