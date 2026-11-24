Джей Ди Вэнс и Джон Эддисон отрицают факт встречи в Монтане, а публикацию Reuters называют вымыслом источников агентства. Однако сенатор Хассан запросил у офиса вице-президента США предоставить в срок до 14 декабря документы и переписку с трейдером и Vitol по поводу венесуэльской нефти, а также сведения о роли Джей Ди Вэнса и его команды в выборе компании.