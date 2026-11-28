МИД России сообщил о более чем 130 пострадавших медиках с начала года
С начала 2026 года в результате атак украинских сил на территории России пострадали свыше 130 работников медицинских учреждений. Кроме того, под удары попали как минимум 115 автомобилей скорой помощи. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.
По сведениям дипломата, атаки затрагивали медицинский персонал и транспорт, используемый для оказания помощи пострадавшим. Приведенная статистика учитывает случаи с начала текущего года.
Одним из последних подобных инцидентов стал удар беспилотника по служебной машине Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. В результате погибли медсестра и водитель, еще два человека получили ранения средней тяжести. Среди пострадавших оказался главный врач учреждения Николай Лысенко.