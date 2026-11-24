Петербургская биржа прекратила торговлю нефтепродуктами на срочном рынке
Петербургская биржа с 24 ноября прекратила торги нефтепродуктами на срочном рынке. В пресс-службе площадки уточнили, что направят участникам торгов уведомления о расторжении договоров. Для решения этих вопросов открыты специальные линии поддержки, передает «Интерфакс».
В пресс-службе площадки объяснили решение оптимизацией деятельности в нынешних условиях топливного рынка. Из-за топливного кризиса с начала лета Петербургская биржа сократила часть сотрудников и снизила активность по отдельным направлениям бизнеса — к ним относится срочный рынок.
Эти меры, пишет «Интерфакс», были приняты после резкого падения доходов биржи в секции «Нефтепродукты». По времени сокращение доходов совпало с ударами ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. В июне продажи нефтепродуктов на бирже упали на 24,5% по сравнению с тем же месяцем 2025 года.
Торговля расчетными фьючерсными контрактами на российский бензин марок Аи-92 и Аи-95 продолжается на Московской бирже. Петербургская биржа продолжит передавать на нее информацию об индексах торгов на спотовом рынке топлива.