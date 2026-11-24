Петербургская биржа с 24 ноября прекратила торги нефтепродуктами на срочном рынке. В пресс-службе площадки уточнили, что направят участникам торгов уведомления о расторжении договоров. Для решения этих вопросов открыты специальные линии поддержки, передает «Интерфакс».