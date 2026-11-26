В портфель LIG входят добывающие проекты в 11 странах, нефтеперерабатывающие активы в Нидерландах, в Болгарии и на заводе Petrotel в Румынии. Кроме того, в него включены более 2 тыс. АЗС в 16 странах Европы, Центральной Азии и Северной Америки, а также международный трейдинговый бизнес LITASCO.