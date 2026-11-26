Иностранный покупатель активов ЛУКОЙЛа раскрыл условия сделки и дальнейшие планы
Консорциум во главе с Eldridge американского миллиардера Тодда Бёли раскрыл детали сделки с ЛУКОЙЛом по покупке зарубежных активов компании. Подробности соглашения консорциум изложил в письме, содержание которого приводит РБК.
Планируется, что после закрытия сделки консорциум сосредоточится на стабилизации работы основных объектов, сохранении стоимости активов и инвестиций и поддержки непрерывного функционирования бизнеса. В том числе консорциум проконтролирует добычу, переработку, сбыт и восстановление полной загрузки нефтеперерабатывающих мощностей.
Согласно условиям сделки, консорциум передаст ограниченные в обращении акции ЛУКОЙЛа и других российских компаний в обмен на 100% LUKOIL International GmbH (LIG) — структуры, объединяющей зарубежные активы российской компании. В сообщении консорциума отмечается, что такой подход поможет избежать «каких-либо прямых денежных выплат России в рамках сделки». Полученные в оплату ценные бумаги будут храниться на специальном депозитарном счете.
В портфель LIG входят добывающие проекты в 11 странах, нефтеперерабатывающие активы в Нидерландах, в Болгарии и на заводе Petrotel в Румынии. Кроме того, в него включены более 2 тыс. АЗС в 16 странах Европы, Центральной Азии и Северной Америки, а также международный трейдинговый бизнес LITASCO.
О сделке консорциума с ЛУКОЙЛом стало известно 25 ноября. В консорциум также входят Корпорация финансирования международного развития США (DFC), Catena Investment Holding из ОАЭ и американская Xtellus Partners. Финансовым консультантом выступает Citi. Для закрытия сделки требуется лицензия Управления по контролю над иностранными активами США.