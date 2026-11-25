Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, сделка построена на обмене, а не на прямой денежной покупке. Консорциум передаст ЛУКОЙЛу его же бумаги на сумму $10 млрд, которые были куплены у американских и британских фондов и депозитарных банков, державших их от имени розничных инвесторов. Взамен консорциум получит международный портфель ЛУКОЙЛа стоимостью около $16 млрд — активы в 11 странах, в том числе НПЗ в Нидерландах, Болгарии и Румынии, сеть АЗС.