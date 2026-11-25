ЛУКОЙЛ договорился о продаже зарубежных активов
Тодд Бёли сообщил о сделке с ЛУКОЙЛом по созданию консорциума
Американский миллиардер Тодд Бёли заявил, что подписал соглашение с ЛУКОЙЛом о создании консорциума, передает Reuterts. Структура создана для приобретения международных энергетических активов российской нефтяной компании. С октября 2025 года ЛУКОЙЛ находится под санкциями США.
В консорциум входят четыре партнера:
Тодд Бёли (владелец американской холдинговой компании Eldridge);
американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) — глобальное инвестиционное подразделение правительства США (эта корпорация обеспечит долю США в будущей прибыли и место в совете директоров);
американский банк Xtellus Partners;
базирующаяся в ОАЭ Catena Investment Holding.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, сделка построена на обмене, а не на прямой денежной покупке. Консорциум передаст ЛУКОЙЛу его же бумаги на сумму $10 млрд, которые были куплены у американских и британских фондов и депозитарных банков, державших их от имени розничных инвесторов. Взамен консорциум получит международный портфель ЛУКОЙЛа стоимостью около $16 млрд — активы в 11 странах, в том числе НПЗ в Нидерландах, Болгарии и Румынии, сеть АЗС.
Ключевое условие — обменянные бумаги не идут напрямую ЛУКОЙЛу, а помещаются на эскроу-счет в ОАЭ. Это требование Минфина США, запретившего любую выгоду для российской компании. США через DFC получат долю в будущей прибыли после того, как частные инвесторы вернут капитал и согласованную доходность, а также место в совете директоров. Для закрытия сделки требуется лицензия OFAC.