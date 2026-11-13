Спрос уходит в скважину

Здесь нужно взглянуть, наверное, на ретроспективу прогнозов, которые дает МЭА. Кстати, сбываются они очень редко. Поэтому говорить о том, что действительно будет снижение спроса, я бы не стал. Нефть находится в том диапазоне цен, когда потребитель еще готов ее покупать и не собирается снижать закупку из-за высоких котировок. Вот если, конечно, они вырастут, допустим, выше $120-130, то здесь уже нужно будет говорить о существенном снижении спроса.