Спрос уходит в скважину
Возникнет ли на мировом рынке нефти переизбыток предложения
Спрос на нефть продолжает падать. По крайней мере, так считает Международное энергетическое агентство. В его последнем отчете прогноз мирового спроса за 2026 год снизили до 102 млн баррелей в сутки. По сравнению с сентябрем оценка ухудшилась на 67 тыс. баррелей.
При этом МЭА считает, что в четвертом квартале на мировом рынке может снова возникнуть переизбыток предложения. Главная причина — восстановление поставок нефти из стран Персидского залива. По оценке агентства, за месяц объем предложения в мире вырос больше чем на 2 млн баррелей в сутки. Скажется ли это на доходах России? Международный эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов в этом сомневается:
«Снижение потребления может быть связано с сокращением поставок из региона Ближнего Востока, периодическими срывами поставок из РФ, а также с тем, что в течение года действовали запреты на экспорт нефти и нефтепродуктов. Второй момент — существует политический аспект, когда пытаются показать, что кризис на Ближнем Востоке может быть не так важен, учитывая снижение потребления.
Здесь нужно взглянуть, наверное, на ретроспективу прогнозов, которые дает МЭА. Кстати, сбываются они очень редко. Поэтому говорить о том, что действительно будет снижение спроса, я бы не стал. Нефть находится в том диапазоне цен, когда потребитель еще готов ее покупать и не собирается снижать закупку из-за высоких котировок. Вот если, конечно, они вырастут, допустим, выше $120-130, то здесь уже нужно будет говорить о существенном снижении спроса.
Что касается России, то дело в том, что тот процент падения, о котором говорит МЭА, достаточно мал, чтобы он как-то всерьез повлиял только на одну страну.
Тот процент падения потребления, даже если это произойдет, будет перераспределен между всеми государствами-поставщиками нефти, между всеми экспортерами. Поэтому на РФ это сильно не повлияет».
По данным Международного энергетического агентства, Россия в октябре увеличила доходы от экспорта нефти на 21%, они превысили $21 млрд. При этом почти до 9 млн баррелей в сутки выросла и добыча. ОПЕК в своем последнем отчете сохранил оценку мирового спроса на нефть в 2026-м на уровне выше 105 млн баррелей в сутки. Это на 3% больше, чем прогнозирует МЭА. В следующем году ОПЕК ожидает увеличения потребления еще на 2,5 млн баррелей. При этом организация также фиксирует быстрое восстановление нефтедобычи в странах Персидского залива.