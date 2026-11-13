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Радио «Ъ FM»

Спрос уходит в скважину

Возникнет ли на мировом рынке нефти переизбыток предложения
Спрос на нефть продолжает падать. По крайней мере, так считает Международное энергетическое агентство. В его последнем отчете прогноз мирового спроса за 2026 год снизили до 102 млн баррелей в сутки. По сравнению с сентябрем оценка ухудшилась на 67 тыс. баррелей.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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При этом МЭА считает, что в четвертом квартале на мировом рынке может снова возникнуть переизбыток предложения. Главная причина — восстановление поставок нефти из стран Персидского залива. По оценке агентства, за месяц объем предложения в мире вырос больше чем на 2 млн баррелей в сутки. Скажется ли это на доходах России? Международный эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов в этом сомневается:
«Снижение потребления может быть связано с сокращением поставок из региона Ближнего Востока, периодическими срывами поставок из РФ, а также с тем, что в течение года действовали запреты на экспорт нефти и нефтепродуктов. Второй момент — существует политический аспект, когда пытаются показать, что кризис на Ближнем Востоке может быть не так важен, учитывая снижение потребления.

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Здесь нужно взглянуть, наверное, на ретроспективу прогнозов, которые дает МЭА. Кстати, сбываются они очень редко. Поэтому говорить о том, что действительно будет снижение спроса, я бы не стал. Нефть находится в том диапазоне цен, когда потребитель еще готов ее покупать и не собирается снижать закупку из-за высоких котировок. Вот если, конечно, они вырастут, допустим, выше $120-130, то здесь уже нужно будет говорить о существенном снижении спроса.
Что касается России, то дело в том, что тот процент падения, о котором говорит МЭА, достаточно мал, чтобы он как-то всерьез повлиял только на одну страну.
Тот процент падения потребления, даже если это произойдет, будет перераспределен между всеми государствами-поставщиками нефти, между всеми экспортерами. Поэтому на РФ это сильно не повлияет».

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По данным Международного энергетического агентства, Россия в октябре увеличила доходы от экспорта нефти на 21%, они превысили $21 млрд. При этом почти до 9 млн баррелей в сутки выросла и добыча. ОПЕК в своем последнем отчете сохранил оценку мирового спроса на нефть в 2026-м на уровне выше 105 млн баррелей в сутки. Это на 3% больше, чем прогнозирует МЭА. В следующем году ОПЕК ожидает увеличения потребления еще на 2,5 млн баррелей. При этом организация также фиксирует быстрое восстановление нефтедобычи в странах Персидского залива.
МЭА
Новости о нефти
ТЭК

Авторы

  • Ульяна Горелова
    редактор