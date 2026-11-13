Bloomberg узнал о решении Трампа продлить послабления для морских перевозок
Президент США Дональд Трамп решил приостановить еще на 90 дней действие закона Джонса, который обязывает перевозить грузы между американскими портами исключительно на судах, построенных в стране, под национальным флагом и с экипажем, состоящим из американцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.
Послабление распространяется на перевозку бензина, авиатоплива, сырой нефти, СПГ, соевого масла и удобрений. При этом перед каждым рейсом власти США должны проверять, нет ли свободных американских судов
Закон Джонса был принят в 1920 году. Дональд Трамп впервые приостановил его действие в марте, вскоре после начала военной операции США против Ирана. Решение было принято для стабилизации цен на нефть.