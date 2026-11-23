Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки на НПЗ в Новошахтинске
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости ежедневно контролировать ситуацию с поставками топлива и поручил региональному правительству подготовить план на случай перебоев. Меры для стабилизации рынка господин Слюсарь предложил после атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Сейчас запасов нефтепродуктов у компаний и сетевых операторов достаточно, сообщил губернатор. Ликвидация последствий атаки на завод продолжается, к тушению пожара привлечены все необходимые силы. О масштабах разрушений не сообщается. Погибших и пострадавших нет.
НПЗ в Новошахтинске приостановил работу после того, как на протяжении более шести часов подвергался ударам ВСУ с применением беспилотников и ракет. Завод считается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. Это единственный НПЗ в Ростовской области. Его полная мощность — 5,6 млн т. Производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо.
Атака стала третьей за год — в предыдущий раз предприятие попало под удары 25 сентября и 25 августа. Пострадавших, по словам губернатора, не было.