Сейчас запасов нефтепродуктов у компаний и сетевых операторов достаточно, сообщил губернатор. Ликвидация последствий атаки на завод продолжается, к тушению пожара привлечены все необходимые силы. О масштабах разрушений не сообщается. Погибших и пострадавших нет.