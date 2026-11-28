«Сейчас ключевая ставка уже достаточно долго остается стабильной, а депозитные ставки продолжают расти. Это означает, что на их динамику сильнее влияют другие факторы, нежели ключевая ставка. В первую очередь — ситуация с ликвидностью в банковском секторе и стремление банков привлечь новых вкладчиков или удержать имеющихся. В 2026 году отток средств стал заметнее, и банки обеспокоены этим. Кроме того, на ставки влияют сезонные факторы.