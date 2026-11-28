Деньги держатся на ставках
Какие финансовые инструменты могут предложить более высокую доходность
Ставки по банковским вкладам продолжают ползти вверх. Аналитики, опрошенные “Ъ FM”, ожидают, что этот тренд сохранится еще как минимум несколько месяцев. По данным ЦБ, в середине ноября средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках выросла еще на 2 б. п. Она держится выше 13% годовых с сентября 2026-го.
В последние месяцы 2026 года перестали снижаться и доходности долгосрочных депозитов. По данным «Финуслуг», за неделю в середине ноября они даже выросли примерно на четверть процентного пункта: топ-20 банков предлагают двух- и трехлетние вклады со ставкой 11-12%.
Банки по-прежнему опасаются за собственную ликвидность, объясняет генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
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Ключевая ставка Годовая инфляция
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«Сейчас ключевая ставка уже достаточно долго остается стабильной, а депозитные ставки продолжают расти. Это означает, что на их динамику сильнее влияют другие факторы, нежели ключевая ставка. В первую очередь — ситуация с ликвидностью в банковском секторе и стремление банков привлечь новых вкладчиков или удержать имеющихся. В 2026 году отток средств стал заметнее, и банки обеспокоены этим. Кроме того, на ставки влияют сезонные факторы.
Ситуация с ликвидностью пока не улучшается: многие банки опасаются, что деньги клиентов перетекут в другие инструменты. Сейчас мы видим, что люди забирают средства со вкладов, чтобы увеличить потребление. В этой ситуации банки могут с помощью более высоких ставок стимулировать клиентов на время отказаться от дополнительных расходов и увеличить сбережения.
До января-февраля 2027 года средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц будет продолжать очень медленно расти. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации с ликвидностью и, конечно, от ключевой ставки. Но в ближайшие пару месяцев, вероятно, сохранится тенденция, которая наблюдается последние три месяца».
По данным ЦБ, с начала 2026 года дефицит ликвидности в банковском секторе вырос более чем в шесть раз. В середине ноября он достигал 4,1 трлн руб., хотя за последнюю неделю несколько сократился. Есть ли на этом фоне инструменты, способные конкурировать с банковскими вкладами, “Ъ FM” спросил инвестиционного стратега компании «Арикапитал» Сергея Суверова:
«Несмотря на то что банки в последнее время немного повышают ставки по вкладам, доходность ОФЗ и корпоративных облигаций даже на коротком горизонте примерно на 1-1,5 процентного пункта выше. Кроме того, есть акции с высокой дивидендной доходностью — более 15%. Но акции, конечно, более рискованный и волатильный инструмент, поэтому основная конкуренция банковским вкладам идет со стороны ОФЗ и корпоративных облигаций.
Ключевая ставка, скорее всего, снизится в 2027 году, но, возможно, незначительно. В последнее время зависимость рынка ОФЗ от ключевой ставки не так сильна, поскольку на него также влияют объемы заимствований Министерства финансов».
По данным ЦБ, к ноябрю 2026 года на счетах и вкладах россиян накопилось почти 69 трлн руб. — на 400 млрд руб. больше, чем в октябре того же года. Около 47 трлн руб. приходится на срочные рублевые депозиты.